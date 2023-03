A hagyományoknak megfelelően idén is két helyszínen tartottak ünnepi megemlékezést a magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján Létavértesen.

A rendezvénysorozat nyitánya március 14-én a művelődési ház színháztermében volt, ahol az Arany János Általános Iskola negyedikes tanulói mozgalmas életképekkel idézték a fel a forradalmat, Petőfit, de megemlékeztek a 200 éves Himnuszról is. Ezután az Árpád téri Kossuth-szobornál folytatódott az ünnepség Menyhárt Károly polgármester Petőfi Sándor 1847. februárjában papírra vetett soraival kezdte ünnepi beszédét:

A multnak tengerén, ahol szemem / Egekbe nyúló kősziklákat lát, / Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

Majd arról szólt, hogy a sikeres márciusi forradalomhoz három dolog kellett: a gondolkodó ember, a nyomasztó és viselhetetlen társadalmi, politikai helyzet és a megfelelő történelmi pillanat. Az akkori eseménysorozat megemlítésén túl kiemelte a reformkor vezető értelmiségének közös akaratát, Széchenyi, Kossuth, Petőfi, a Márciusi ifjak és a magyar nemzet összefogását.

– Ismerjük a dicső nyitány után a szomorú végkimenetelt, Világos tragédiáját és a bebörtönzöttek gyötrelmét – folytatta a szónok. – Az eseménysor sok áldozattal járt, mégis dicsőséges volt. Népek tűntek el a világ süllyesztőjében. Ám mi maradtunk, mi itt vagyunk most is, és sokat áldoztunk azzal is, hogy tudjuk, nem szabad engednünk '48-ból. A történelem időről időre ismételheti önmagát. Az utóbbi évek sokszor próbára teszik a világunkat. Vagy a covid vagy a határokon erősödő migrációs nyomás vagy a szomszédos háború menekülthulláma, a harcokról szóló valós, olykor fals hírek. Azt láthatjuk, a világban kialakult morál talán rosszabb, mint valaha. Látszólag Európa is tehetetlen, ezért csak reménykedhetünk, hogy nem maradunk magunkra, mint 175 éve. Ma még egységesebbnek kellene lennünk, ehhez azonban az ország rezdüléseit megérezni fontosabb bárminél. Erre figyelmeztet Petőfi Sándor sora is: „…habár fölül a gálya s alul a víznek árja, azért a víz az úr!”

A Kossuth szobornál elhelyezték koszorúikat a helyi önkormányzat, intézmények, az egyházak, fegyveres testületek, és civilek képviselői.

Fél kettőtől a vértesi településrészen, Irinyi János mellszobránál folytatódik a program. Az ünnepségre egybegyűltek az Irinyi János Általános Iskola hetedikes tanulóinak látványos műsorát láthatják. Ezt követi Menyhárt Károly ünnepi beszéde. Az eseménysorozat az Irinyi-szobor koszorúzásával zárult.

Turóczi Barnabás