Győri János ismertette, a kiállítás egyrészt a korabeli Debrecen világát és Kölcsey lakóházának történetét mutatja be, de helyet kaptak reformkori kollégiumi tankönyvek, emlékiratok, levelek, valamint a Debreceni Kódex eredeti példánya is látható, melyet Kölcsey is gyakran tanulmányozott. Emellett a nagyközönség számára először látható az 1907-ből származó Kölcsey-portré is.