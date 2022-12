A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 14. éve minden évben pályázatot ír ki a családok igaz, megélt történeteinek leírására, 4 korcsoportra kiterjedően. A legjobb írásokból - zsűri által kiválogatva - kötetet szerkesztenek és adnak ki. A céljuk, hogy ezeket a családtörténeteket minél többen olvassák is, így 8. éve Életmese illusztráló- és felolvasóversenyt is rendeznek. Az idén november 12-én tartották a személyes megjelenésű felolvasóversenyt, valamint az illusztrációs minősítéseket, okleveleket is ekkor adták át – tájékoztatta portálunkat a debreceni egyesület.

A DEMKI Ifjúsági Házban megrendezett verseny családias hangulatban, nagy számú versenyző és kísérő jelenlétében zajlott. A verseny kétfordulós, előbb a kötelező, majd a szabadon választott részletet olvasták fel a gyerekek. Minden gyermek és felnőtt felolvasó minősítést (arany, ezüst, bronz oklevél), valamint ajándékcsomagot kapott. A szervezők a felkészítő tanárok munkáját oklevéllel ismerték el. A zsűri tagjai könyvtárosok, tanítók, tanárok, médiaszakemberek: dr. Huszti László, Kricsfalussy Istvánné, Medgyesiné Agárdi Zsuzsanna, Tóth Zoltánné, Megyesi Zita, Mojzes Edit, Piskóty Teréz és Égerházi Péter. A verseny ideje alatt az érdeklődőknek a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár jóvoltából az új megjelenő könyvéről, a Debreceni egypercesekről tartott dedikálással egybekötött író-olvasó találkozót Löki Viktor. A gyerekek a verseny izgalmát kézműveskedéssel (mézeskalács-díszítés, koronakészítés) oldhatták fel.

A VIII. Kárpát-medencei Életmese versenyt online formában is megrendezték: az így induló versenyzőknek december 10-én lett elérhető az eredmény a www.mosolyvirag.hu honlapon.

Az élő és online felolvasóversenyen összesen 180 fő vett részt. A szervezők tájékoztatása szerint 5 országból, az egész Kárpát medencéből, 300-nál több résztvevővel zajlott le a két verseny.