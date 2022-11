Kik a boldogok? – a Tiszántúli Református Egyházkerület adventi kalendáriuma erre a kérdésre segít megtalálni a választ. A kezdeményezést péntek reggel, a Nagytemplom mögötti Karakter Könyvesbolt és Kávézóban mutatták be.

November 27. és december 23. között mindennap, összesen huszonhét igei elmélkedés szegődik mellénk útitársként az idei adventi időszakban. A Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján, Facebook-oldalán, valamint a város digitális totemkijelzőin és a DKV-járatok kijelzőin olvashatók a napi igék. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a beszédében elmondta, az advent az üzenetek ünnepe: Zakariás éneke és Lukács evangéliuma is sok olyan szempontot tartalmaz, ami a rákészülésre utal. – Az október 28-án fölszentelt tiszántúli fiatal lelkipásztorok vállalták azt, hogy a Szentírás boldog mondásaiból az adventi időszak minden napjára egy olyan derűlátó mondást magyaráznak el, melyek rövid meditációs formában megjelennek a közösségi felületeinken. Ennek kapcsán jött az a gondolat, hogy a város közösségét is meglepnénk egy-egy teli találatos mondattal az adventi időszakban.

Az a reménységünk, hogy olyan szikrát kap a járókelő vagy utazó, mely szöget üt a fejébe és eljut a szívéhez, mely azt adott napját bearanyozza

– emelte ki. A püspök hangsúlyozta: még a bajok közepette is belső derűt adnak a gondolatok, és ezzel olyan szellemi kincset tudnak szétosztani, amihez csak egy szempillantás kell.

Szakrális kulturális fesztivál a jövőben?

– Számunkra nagyon fontos, hogy az advent ne csak a megszokott formában a kereskedelemről, a vásárról és a vásárlásról szóljon – fogalmazott a sajtótájékoztatón Puskás István, Debrecen alpolgármestere. Mint mondta, a város ünnepi köntösbe öltöztetése mellett fontos, hogy legyen ott a lelki készülődésnek is az ideje. – Hívjuk arra a debrecenieket és az ide látogatókat, hogy az adventet ne csak vásárlási lázként éljük meg, hanem az ünnepre készülés eredeti üzeneteként a lelki felkészülés is főszerepben legyen az advent négyhetes időszakában. Például a közösségi közlekedéseken utazva jusson eszünkbe az is, hogy a vásárlási lista mellett másról is kell, hogy szóljon az ünnepi készülődés – emelte ki az alpolgármester. Hozzátette: Debrecenben az adventi időszak annyiban is különleges lehetne, hogy akár a jövőben egy szakrális kulturális fesztivál is keretezhetné. Olyan gazdag lesz az elkövetkezendő hetek műveltségi kínálata, amit néhány fesztivál megirigyelhet Debrecentől.

ND