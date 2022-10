Idén is megrendezték Kismarján a Hagyományőrző Szüreti Mulatságot és a harmadik Folkfesztivált pénteken és szombaton. A szólótáncversenyre a határon túlról is érkezek, akik egyébként minden évben elfogadják a meghívást, így előadásukkal hozzájárulnak az esemény magas színvonalához.

Farkas István Attila polgármester szombati köszöntőjében örömét fejezte ki, amiért idén is volt lehetőségük megszervezni ezt a számunkra már hagyományossá vált rendezvényt. – Ilyenkor ősszel a szőlő- és bortermelő vidékeinken is megélénkül az élet, hiszen kezdődik az év egyik legfontosabb gazdasági és közösségi eseménye: a szüret, majd ezt követően a felvonulás, bál és mulatság. Így van ez a településünkön is, hiszen a szüreti felvonulás és a bál idén is az egyik legjelentősebb őszi rendezvényünk – mondta.

Hozzátette, az ünnepkört színesítette a péntek délután megrendezett I. „Bujkós” Tóth Imre Szólótáncverseny. Az alkalomra színvonalas és látványos műsorral készül minden évben a falu apraja-nagyja. Teszik ezt azzal a nemes céllal, hogy a fiatalok minél többet megismerhessenek elődeik életéből, hogy majd ők is tovább tudják adni gyermekeiknek.

Közösségépítő erő

Emlékszem, még gyerekkoromban a családok kivonultak a szőlőskertekbe, hogy leszüreteljék az évi termést. Visszagondolva, ez egy nagyon jó közösségépítő nap volt: összehozta a családtagokat

– tette hozzá Farkas István Attila.

A Hagyományőrző Szüreti Mulatságon kicsik és nagyok egyaránt részt vettek, a legkisebbek gyönyörű díszmagyar népviseleti ruhát öltöttek, és abban adták elő kedves produkciójukat. Természetesen a taps sem maradt el, őket követték a táncosok, akik úgy ropták, hogy még annak is kedve lett volna táncra perdülni, aki nem húzott „lakkcipőt”.

