Mint elmondta, a történelmi olvasókönyv a XX. század totalitárius fasiszta és kommunista diktatúráit ismerteti meg a fiatalokkal, a társasjáték pedig szórakoztató eszközökkel mutatja be, milyen is volt, hogyan is működött az a bizonyos vasfüggöny, és milyen volt a rendszer, amely működtette.