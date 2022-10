Többek között mongol, vietnámi, orosz, mexikói, szíriai és iráni hallgatók is szerepelnek az egyetemi színház Hair-előadásában. A társulat számára a világhírű musical talán most nagyobb kihívást jelent, mint korábban bármikor, hiszen sok szereplőnek személyes kötődése van a háborúhoz. A Hairt október 23-án mutatják be újra az oDEonban.