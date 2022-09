Forró hangulatú, igen jól táncolható dallamokkal búcsúztatja a nyarat Szolnoki Péter: a debreceni születésű énekes Farkas Zsófiával közösen mutatott be hétfőn egy új dalt, amely a Két bolond az egy pár címet kapta. Klip is készült hozzá Szolnoki társrendezésében, ezt a balatoni napsütésben, egy vitorlás fedélzetén forgatták a videó leírása szerint Siófokon, de egy hazai és egy németországi hullámvasút is feltűnik benne.

A videóról Szolnoki egy Facebook-posztban is beszámolt, ebben köszönetet mondott azoknak, akik segítségére voltak a munkálatokban.