Változatos volt a nyár programkínálata, a már szokásosnak mondható színházi előadásokon, koncerteken, street art napon túl idén szabadtéri filmvetítéseket is szervezett a DESzínház a Batthyány utca 24. szám alatti téren. A DESz24 emellett teret adott jógafoglalkozásoknak, táncmeditációnak, angol nyelvű stand upnak, és még arra is jutott idő, hogy részt vegyenek Pécsett egy nemzetközi egyetemi színházi találkozón – mutatott rá az egyetemi hírportál cikke.

- Amikor megkaptuk a várostól a DESz24 játszóhelyet és teret, eleinte még nagyrészt saját programok szerepeltek a műsoron, mára azonban bővült a fellépők köre, hiszen olyan hivatásos előadókat láthattunk vendégül mint Mészáros Ibolya, Varga Klári, vagy a Neonhal énekes-gitárosa Nagy Tamás, ugyanakkor az egyetemi polgárok – hallgatók, oktatók, dolgozók – is bemutatkozási lehetőséget kaphatnak – mondta a hirek.unideb.hu-nak Lakó Zsigmond.

A Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Művészeti Központjának igazgatója, a társulat vezetője a nyári programokat ismertetve kiemelte a koncertek közül a SixPack zenészeinek fellépését, az újdonságok közül pedig az Apolló Mozival közösen rendezett Filmklubot, ahol a „Mielőtt” trilógiát láthatta a közönség három estén keresztül, a vetítéssorozatot pedig kerekasztal-beszélgetés színesítette Váró Kata Anna filmkritikus közreműködésével.

- Természetesen az egyetem támogatása nélkül nem tudnánk létezni, és arra sem lenne lehetőségünk, hogy programjainkat díjmentesen látogassa a közönség, de sokat segít Debrecen önkormányzata és a Csokonai Színház is, így szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy ilyen sokan érdemesnek tartanak bennünket arra, hogy valamilyen formában segítsék a munkánkat – hangsúlyozta Lakó Zsigmond.

A programok sora a nyárral természetesen nem ér véget, hiszen a tanév indulásával egy időben három kurzuson is (egy magyar és két angol nyelvű) foglalkoznak hallgatókkal, akik közül kikerülhetnek ki majd azok a tehetséges és szorgalmas fiatalok, akik csatlakozhatnak majd a társulathoz.

- Készülünk az október végi II. MUST Összművészeti Találkozóra – amely tavaly, már az első alkalommal bekerült a dehir.hu válogatásán az év legjobb négy fesztiválja közé -, a Színházi Olimpia részeként szervezett 2023-as AITA Világtalálkozóra, amelynek a Csokonai Fórum ad majd teret – sorolta az igazgató.

Ez utóbbi szinte megismételhetetlen, egyszeri alkalom, hiszen négyévente Monaco, négyévente pedig különböző, a rendezésre pályázó város a házigazda, így mondhatjuk, hogy életre szóló lehetőséget kaptunk

– emelte ki a direktor.

A soron következő kihívás most szeptember 22-25. között Stuttgartban vár a társulatra, ahol az AMAFEST - International Amateur Theatre Festival, Nemzetközi Amatőr Színházi Találkozó – keretében lépnek színpadra az angol nyelvű The Universal című produkcióval.

- A Vígkarma társulat rutinosnak számít nemzetközi színtéren, hiszen több külföldi fesztiválon vettek részt, köztük 2019-ben a kanadai St. Johnban megrendezett AITA/IATA (Nemzetközi Amatőr Színházi Világszövetség) Világtalálkozón. Az ő szereplésüknek is köszönhető, hogy a 2021-es monacói fesztivál után 2023. június 19-25. között Debrecen ad majd otthont a már említett világtalálkozónak. Stuttgartra visszatérve: nagyon megtisztelő a felkérés, amit az országos Magyar Szín-játékos Szövetség ajánlásának köszönhet a csapat. Nagy erény, hogy hazánkban szinte unikumként angol nyelven is tudunk előadást létrehozni, továbbá, hogy esetükben az „amatőr” csupán annyit jelent, hogy – mivel egyetemünk jelenlegi és végzett hallgatói – senki sem hivatásos színművész, de maga az előadás a profik között is megállja a helyét – emelte ki Lakó Zsigmond.