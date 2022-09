Harmincnyolc éve már annak, hogy a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére szeptember 21-én ünnepeljük a Magyar dráma napját. E napon, 1883-ban megtartották Az ember tragédiájának ősbemutatóját a Nemzeti Színházban.

Ezen alkalomból szerdán a nemrég ünnepélyesen átadott debreceni Csokonai Fórum előtt a magyar és debreceni színháztörténet két jeles alakjának, Latinovits Zoltánnak és Kóti Árpádnak a mellszobrát avatták fel.

Az ünnepségen Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója Latinovits Zoltán gondolait idézte. „Furcsa nagy család, céh, kisiparosok öntörvényű közössége, műhely, szentély. Százéves falaiban már az új vakolat is meséket tud mondani.” E gondolatokat a színész a Csokonai Színházról fogalmazta meg egykor. – Ha úgy néznek majd erre a két szoborra, hogy megpróbálják a művész által megformált alakot egy élethelyzetben elképzelni, akkor Latinovits Zoltán és Kóti Árpád akár színpadon is lehetnének. Egy dráma vagy egy vers csúcspontján, vagy akár elmerengve két mondat között. Akkor, amikor ennek a műhelynek, szentélynek részesei voltak. Ahol próbáltak, örültek, vagy éppen bánatosak voltak – szólt az ünneplő, megemlékező közönséghez. Felidézte a művész színházi, valamint debreceni múltját, majd Kóti Árpádról is szólt, s hangsúlyozta, a színész életművéhez döntő többségben a debreceni teátrum kötődik. – Ha színpadra lépett, nem kellett kitalálni semmit. Ő nem művészkedett, hanem élte tovább életét színpadon – idézte Csikos Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt, aki e sorokat Kóti Árpád búcsúztatóján fogalmazta meg. Emlékeztetett, hogy a cívisvároshoz ezer szállal kötődő színésznagyságok neveit az új teátrum termei is viselik, s hozzátette, Juha Richárd szobrászművész most leleplezett alkotásai révén már óvó tekintetüket magukon érezhetik.