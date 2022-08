Tizenöt év kihagyás után, eredeti helyszínén tér vissza augusztus 4. és 6. között a hajdúböszörményi Kotta Fesztivál olyan ismert előadókkal, mint Majka, a Valmar vagy a Hősök.

– A Hajdúsági Nyár keretében több nagy sikerű rendezvény is zajlik idén városunkban. Ilyen volt a július végi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, a kilencedik nemzetközi írótábor, a múlt hétvégi Jazz-Blues Jamboree, holnaptól pedig indul a Kotta Fesztivál, ami egy nagyon komoly múlttal rendelkező rendezvény - mondta Fórizs László alpolgármester szerdán, az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. Mint felidézte, a fesztivált először 1992-ben rendezte meg a helyi Hajdú You Do Ifjúsági Klub és Egyesület és 2008-ig az egyik meghatározó programja volt a városnak. – A Kotta közegében felnövők vették át később a stafétát, és annak mintájára rendezték meg a KEXX Fesztivált, ami az extrém sport népszerűsítését ötvözte a könnyűzenei fesztivál élményével.

Idén újra az eredeti nevén, az eredeti, de megújult helyszínen tér vissza a Kotta a magyar könnyűzenei élet legismertebb előadóival

- tette hozzá az alpolgármester.

Fórizs László alpolgármester (b) és Nagyhajú Sándor szervező a szerdai sajtótájékoztatón

Forrás: Molnár Péter

Igazi sztárparádé a nagyszínpadon

– Nagyon szerencsések vagyunk, hogy vissza tudtuk hozni ide a Fürdőkertbe a fesztivált, ahonnan 1992-ben elindult. Öt zenei helyszín lesz: egy nagyszínpad, egy ifjúsági aréna, két partisátor, valamint egy Dee Jay Rádió színpad is. Péntek este egy élő nagykoncerttel készül Majka, aminek különlegessége lesz, hogy pont aznap ünnepli majd a születésnapját. Előtte a Valmar formáció lép színpadra, amely egyik tagja szintén aznap ünnepel majd. Mondhatni igazi sztárparádé lesz a fesztiválon - osztotta meg Nagyhajú Sándor, a Kotta szervezője. A rendezvény kapuit minden alkalommal 18 órakor nyitják meg, és másnap 5 óráig tartanak majd az koncertek. – Napközben nem szervezünk külön programokat a területre, azonban napközben egy országos és nemzetközi bajnokság lesz itt a szomszédos skate pályán Szepesi Tibor helyi származású BMX országos bajnok szervezésében, ami pénteken és szombaton 9 és 18 óra között lesz majd – tette hozzá. A fesztivál idejére két parkolót is kialakítanak: az egyik a Baross Gábor tér és a Bíró Péter útról megközelíthető rakodó területén, a másik pedig a Vásár tér aszfaltozott és füves részein lesz.

BS