– Látni, hogy az emberek már ki voltak éhezve az elmúlt két évben a jó programokra – osztotta meg tapasztalatait Széles Diána alpolgármester. Idén is megtartják Debrecenben a Belvárosi Borünnepet; a június 2-4-i esemény illeszkedik a turizmust is kiszolgáló, minőségi rendezvények sorába – hangzott el hétfőn sajtótájékoztatón a Divino borozóban.

Hangsúlyozta:

a város csak azokat a rendezvényeket támogatja, melyek minőségben tudják szolgálni a helyi gasztronómiát, vendéglátást.

Kitért a megyeszékhely turizmusára, mely szerinte nagyon erős időszakon van túl. – Ez köthető ahhoz is, hogy az orosz-ukrán háború miatt nagyon sok ukrán turista jelent meg a debreceni szállodapiacon, akik az utolsó pillanatban magas értéken vásároltak szállodai szolgáltatásokat. A február és március hónapokat ez megdobta, de ez a tendencia nem fog megállni. Most nincs szomorú szállásadó Debrecenben – összegzett. – Megvalósult az a célunk, hogy a minőség irányába menjünk, mára gyakorlatilag kevesebb turista többet költ a szállásokon.

Elárulta, hogy bizakodóan tekint az egész évre. – Merőben átalakultak az utazási szokások: megszűnt, hogy egy évre előre befizetik az emberek az egyhetes üdülést, mert bizonytalan a járvány miatt a piac. Ehelyett inkább közelebbi desztinációkba mennek, egyéni vagy autós utazással, és ezt a küldő piacot kell nekünk nagyon megdolgoznunk, ami a környékünkön van, mint például a szlovák vagy román piac, hiszen innen tudunk sok turistát hozni. Március közepétől elindult a Tel avivi járat, ugrásszerűen megjelentek az izraeli turisták a városban, akik minőségi ellátást várnak.

A jó rendezvények pezsgő élettel járnak, ez már elindult és nyáron is folytatódni fog.

Nyitnak majd az új szálláshelyek, így a Bajcsy-Zsilinszky utcai, ami minőségi ugrás lesz majd a debreceni szállodapiacon. Ez a hely nemzetközi brand része, és azt várjuk, ha ebbe a láncba bekerülünk, az önmaga hozza a turistákat – fejtette ki.

Forrás: Kiss Annamarie

Széles Diána szerint nagyon nagy az utazási kedv, a magyarok főleg belföldre szeretnének menni, ahol most erős a verseny, ezért figyelni kell, milyen célcsoportra fókuszálunk, Debrecen pedig a családoknak szóló hétvégi szórakoztatásba kapcsolódhat be. Emellett az izraeli piacot kell továbbra is megszólítani, ahonnan jelentős az érdeklődés. – Az izraeli turisták számára mi békés, biztonságos hely vagyunk, ahol minőségi szolgáltatást kapnak, jóval olcsóbban, mint otthon – mondta. – Az orosz piac kiesése érzékenyen érint minket, a háború kitörése előtt nem sokkal indult el a moszkvai járat, ami gyakorlatilag teltházzal ment. Ez óriási kiesés, de az erős belföldi piac kompenzálhatja.

Forrás: Kiss Annamarie

Sipos Bence, a szervező borbár tulajdonosa elmondta, a 2018-ban indult Belvárosi Borünneppel egy űrt akartak betölteni; Kelet-Magyarországon korábban nem volt olyan gasztrokulturális rendezvény, ahol a jazz, a szving, a könnyűzenei előadók felvonultatásával együtt járt a minőségi borkultúra és a szórakoztatás. S mindez az országban egyedülálló módon egy nyüzsgő belváros történelmi épületekkel körülvett „nyugodt szigetén”, egy „zöld oázisban”. Elárulta, az a céljuk ötéves távlatban, hogy hazai, és később akár nemzetközi szinten is jelentős és ismert fesztivál legyen a Déri téri esemény, ahol idén 55 pincészet közel kétszáz bora mutatkozik be, kiegészülve ismert könnyűzenei fellépőkkel és helyi zenekarokkal.

– Mindenkihez szól a rendezvény: minden korosztály, sőt egész családok is jönni szoktak, ezért gyerekprogramok is lesznek. A borkultúra nem korhoz kötött, ha valaki megfelelő helyszínen és megfelelő közegben találkozik vele, akkor könnyű megszeretni – hangsúlyozta.

SZT