Az Agrárminisztérium pályázatának célja a hungarikumok, valamint a települési, tájegységi és megyei értékek, illetve a határon túli nemzeti értékeink bemutatása és népszerűsítése. Számos önkormányzat, intézmény és magánszemély is benyújtotta támogatási kérelmét az idei felhívásokra határon innen és túl.

Hajdú-Bihar megyében összesen 25 nyertest hirdettek.

Lehetett pályázni különböző rendezvények, kiállítások lebonyolításával, nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésével, Kárpát-­medencei szintű vetélkedők szervezésével és olyan ruhadarabok megalkotásával, amelyek magukon viselik nemzeti kultúránk jegyeit. Megyénkbe kicsivel több mint 46 millió forint támogatás érkezett.

Előadások Hajdúböszörmény helyi értékeiről

Hajdúböszörmény önkormányzata egy korábbi helyi és megyei értékeket bemutató kiadványát adja ki újra, összesen 600 példányban, továbbá időszaki kiállításon és iskolás csoportoknak szánt előadásokon népszerűsítik a város értéktárának darabjait.

– A tervek szerint a Hajdúhét és az őszi iskolakezdés környékén lenne látogatható a kiállítás és az előadások a Sillye Gábor Művelődési Központban. Utóbbiakat a helyi értéktárbizottság tagjai tartják majd. A program részeként pedig a Civilek a Lakóhelyért Egyesület látványsütést is rendeznek hagyományos eljárással, amely szintén a települési értékeink része – tájékoztatott megkeresésünkre az önkormányzat sajtóosztálya. A kiadványokból a város és intézményei, iskolái könyvtárába juttatnak majd el példányokat. Böszörmény értékeinek átörökítése című pályázatukra 3 millió forint támogatást fordíthatnak.

Értékkonferenciával az értéktárak bővítéséért

Egynapos értékkonferenciára nyert mintegy 2 millió 700 ezer forintot a kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár.

– A konferencia délelőtti programján előadások lesznek többek között Angyal Lászlóval, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatójával és Jantyik Zsolttal, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság elnökével – mondta megkeresésünkre Vágó Emese intézményvezető. A programra elsősorban a járás településeit szeretnék meghívni. – Tervezünk továbbá jó gyakorlatokat átadni olyan településeknek, amelyek még nem rendelkeznek helyi értéktárral, vagy épp rendelkeznek, de az nem működik. Ebben részt vennének a témában már gyakorlott önkormányzatok munkatársai, illetve azon települések képviselői, akik szeretnének minél több mindent megtudni ezzel kapcsolatban – tette hozzá.

A rendezvényt április 15-én a meteorit-városnapon tartják majd meg.

Gyermekprogramokkal a hungarikumok világában

– Hajdú-Bihari Hungarikum Hetek címmel nyertünk 3 millió forint támogatást nyári napközi táborok szervezésére Berettyóújfaluban, Kabán, Monostorpályiban és Tégláson, amelyeken összesen 30 hungarikummal és kiemelkedő nemzeti értékkel tudjuk kapcsolatba hozni a gyerekeket – ismertette érdeklődésünkre Vámosi István, a Bajnóca Néptánc Egyesület projektvezetője. A programok között szerepel néptáncoktatás, íjászat, előadás a Hortobágyról, filmvetítések, valamint népi zenekar közreműködésével megismerkedhetnek a fiatalok a Kodály-módszerrel, a magyar nótával és a cimbalommal is. A szervezők az étkezésekbe is csempésznek hungarikumokat: halászlé, gulyásleves és dobostorta is szerepel majd a menüben.

Bekecs Sándor