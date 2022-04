A Magyar Tájházak Szövetsége idén hirdette meg immár 10. alkalommal a tájházak napját, amely a paraszti hagyományban a legszélesebb körben ismert Szent György napjához kötődik. A kezdeményezés célja, hogy ingyenesen látogatható programokkal hívják fel a népi kultúra iránt érdeklődők figyelmét a térségek, települések bemutatóhelyeire az április 24-i hétvégén.

– Vasárnap 13 óra és 17 óra között várjuk a tájházkedvelőket a Bihari gasztronómia című programunkra. Készülünk többek között méhészeti kiállítással és előadással, kézműves csokoládékkal, amelyeket helyi készítő mutat be, valamint meghirdettük a város első pálinkaversenyét is. Ez utóbbira még Romániából is érkezett nevezés – mondta el a Naplónak Marosánné Fésűs Judit, a biharkeresztesi Csicsóka Tájház vezetője. A gyerekeknek kézműves-foglalkozásokkal, állatsimogatóval kedveskednek, valamint felavatják az újonnan elkészült közösségi helyiséget is, amelyet a régi istállóból alakítottak át. A kiállítótér a bihari paraszti gazdálkodás tárgyi emlékeit mutatja be.

Harmincnál is több fiókot rejt

– Az álmosdi Kölcsey Ferenc Emlékház az egyetlen olyan, eredeti állapotában fennmaradt épület, amely nemzeti himnuszunk alkotójához köthető. A korabeli berendezések között megtalálható a család egyik fali szekretere, amely látszólag három, gyakorlatilag azonban több mint 30 fiókot rejt. Illetve ebben a házban vesztette el Kölcsey a jobb szemének világát – ismertette megkeresésünkre Nagy Gergő gyűjteménykezelő. A tájházak napjára külön programokkal nem készültek, de az emlékház a hétvégén ingyenesen látogatható.

Nagy Gergő továbbá elmondta: hamarosan nagyszabású felújítások és fejlesztések is indulnak mintegy 110 millió forint hazai forrású támogatásból. Ennek részeként egyebek mellett állagmegóvási munkálatokat végeznek, korszerűsítik a fűtésrendszert és a villamos hálózatot, valamint átalakítják a kiállítás arculatát: interaktívabbá, digitálisabbá teszik azt.

Az Egyeki Tájház a berendezéseivel az 1950-es évekbe repíti vissza a látogatóját. Itt pénteken közös főzésre és tárlatvezetésre érkeznek iskolás csoportok, helyi közösségek tagjai, de nyitva állnak minden érdeklődő előtt.

Nagyrábén ugyan nem a tájházak napjához kapcsolódóan, de nem marad üresen ezen a hétvégén sem a népi kiállítótér.

– A hétvégén van a Sárrét Íze fesztiválunk, ez a megye egyik legnagyobb gasztroeseménye, amelyre jelenleg 55 főzőcsapat nevezése érkezett be. A program a művelődési ház udvarán lesz, amelynek része a tájház is. Ez utóbbiban kézműves-foglalkozásokkal, illetve a kemencében megsült lángossal várjuk a vendégeinket – sorolta érdeklődésünkre Ráczné Fekete Ilona, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Kérdésünkre hozzátette: a tavalyi évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának 1 millió forintos támogatásából újították fel a tájház nádtetőjét.

Felújítás miatt itt-ott elmarad

– Önerőből kezdtünk el korábban felújítási munkálatokat, amelyek még jelenleg is tartanak, így idén nem tudtunk programokkal készülni. Egy kézművesszínt építünk, illetve a kézműves-foglalkoztatóban lévő kiállításunkat alakítjuk át – mondta el megkeresésünkre Vaskó Istvánné, a Hajdúszoboszlói Gazdaház vezetője. A polgári épület az 1900-as évekből származó tárgyakon keresztül mutatja be elődeink mindennapjait. – A ház előtt lévő kertben 50-60-féle gyógynövényt termesztünk, mint például a pásztortáska, a keskenylevelű útifű vagy a csalán. Lényegében, ami gyógyhatású, és vadon terem, az nálunk megtalálható. Ezekből egy-két tövet tartunk tematikusan rendezve aszerint, hogy milyen betegségcsoportra vagy szervrendszerre fejtik hatásukat – mutatta be.

Hasonlóan elmaradnak a programok a Csökmői Tájházban is. Z. Nagy Tibor, a fenntartó Csökmői Hagyományőrző Egyesület elnöke a Napló érdeklődésére elmondta: 5 millió forint pályázati támogatást nyertek, s egy részéből többek között felújították a tájház járdáját, renoválták az épület hátsó részét alávakolással, újrafalazással és meszeléssel.

A Konyári Tájházban és a Hajdúböszörményi Tájházakban pedig egyéb rendezvények miatt nem ünneplik meg idén a tájházak jeles napját. Utóbbiban egyébként jelenleg munkálatok is zajlanak: két épületet is teljeskörűen felújítanak.

Bekecs Sándor