A vírushelyzet és annak következményei közvetetten és közvetlenül hatottak ránk is és sok dolgot átrendeztek - írja a közleményében a zenekar. Ahogy Peter D. Maniak frontember fogalmazott, az elmúlt két évet kemény küzdelemmel és több régi, illetve ideiglenes tag segítségével sikerrel vészelték át, akiknek munkáját utólag is nagyon köszönik.

Az underground életforma a világnak ebben a szegletében különösen nehéz, így a változások nem ritkák a zenei színtéren, és a legtöbbször szükségesek is. Egy biztos, idén egy minden szinten megújult Angerseedet láthat majd a közönség Európa több országában is: Bilcsik Zoltán basszusgitáros tavaly nyár óta a zenekar része, a dobok mögé közel tíz év után visszatért a zenekar legelső dobosa, Mohácsi Zsolt, a gitáros poszton pedig Szántó Tamás lesz látható. Ez gyakorlatilag egy teljesen új kezdet a zenekar számára. - Igen erősnek érezzük az új felállást, bízunk a legjobbakban a belső, illetve a külső tényezők szempontjából is. Mint említettük, sok koncert és sok egyéb más aktivitás várható idén, persze mindenről be fogunk számolni - tette hozzá a frontember végül.