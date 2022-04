Az M2 Petőfi TV Én Vagyok Te című műsorában néhány hete Horányi Juli (YOULÏ) a Dánielfy Gergő és az Utazók által jegyzett Násztánc átdolgozott verzióját adta elő. Az adásban az a pláne, hogy sorsolás útján derül ki, melyik művész kinek a dalát formálhatja át, a feladatra pedig egy hetük van a zenészeknek.

A Násztánc coverjéhez az énekesnő és csapata klipet is készített, melyet pénteken mutattak be a nagyközönségnek. A videóban a hivatalos leírás szerint Horányi Juli a gyermekkora helyszíneit járja be egy éjszakai kalandozás során, megidézve tinikora magányos estéit, amikor vágyakozva nézte a város fényeit ablakából kinézve, olvasgatta kedvenc könyveit.

Az új verzióról Dánielfy Gergő is írt pár sort közösségi oldalán, a posztból többek között kiderül, hogy a dal annyira jól sikerült, hogy rajta lesz Horányi Juli új lemezén is.

Nagyon megtisztelő és boldogság látni ezt, hogy ilyenek születnek

– kommentálta a megjelenést a debreceni énekes.