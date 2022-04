Az április 9-i eseményen Farkas István Attila polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 2019-ben, a Teleki László Alapítvány Népi építészeti programjának keretében nyílt lehetőség a tájház felújítására. A beruházásra összesen 11 millió 250 ezer forint támogatás érkezett, melyhez önkormányzat még 2 millió 800 ezer forint önrészt tett. Hozzátette továbbá, hogy 2019-ben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban is adott be pályázatot a település, melynek köszönhetően a csapadékvíz-elvezető rendszert is sikerült korszerűsíteni 178 millió forintból. A polgármester elmondta, hogy a hagyományőrző húsvétot első alkalommal rendezték meg, melyet ezután minden évben szeretnének megtartani, jelezvén, hogy Kismarján még élnek a hagyományok, őrzik a történelmi múlt értékeit. Példaként az egykor itt élt Bocskai István fejedelmet említette, és hangsúlyozta, hogy az általa megálmodott közösséget igyekeznek megtartani.

Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke beszédében azt hangsúlyozta, nem mindegy, mit hozunk a kultúránkból, a történelmünkből. Az ezeréves magyar keresztény kultúra az egyik legfontosabb identitáshordozó, ezért is üdvözölte a most elindított húsvéti hagyományőrző programsorozatot. Mint mondta, a tájház is elhozza nekünk az elmúlt évszázadokat, ebből pedig merítenünk kell, hiszen a közös múlt összetart bennünket.

Ennek egyik szimbólumaként Kismarjának is átnyújtotta a megyei önkormányzat által készíttetett Bocskai-szablyát.

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Dr. Bihari-Horváth László, a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum igazgatója is jelen volt az átadón, aki kiemelte: Magyarország Kormánya 2016 óta évről évre másfél milliárd forint keretösszegben támogatja a tájházak, népi műemlékek felújítását a Teleki Alapítvány által. Ez szerinte rendkívül fontos, hiszen a kisebb településeken a templomok mellett a tájházak képviselik az egyetlen műemléki értéket.