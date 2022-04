A debreceni zenész-pedagógusok Hol az egy? címmel rendezik meg az első alkalmát annak a kurzussorozatnak, melynek célja az ütőhangszerek és ezzel a közös muzsikálás megkedveltetése. A Napló a kezdeményezés egyik ötletgazdáját, a Debreceni Rocksuli művésztanáraként tevékenykedő Szabó Zsoltot kérdezte a programról. – Januárban találtuk ki, hogy szükség lenne Debrecenben egyfajta közös, interaktív zenei gondolkodásra. A foglalkozásra kortól, nemtől, tudástól, vallástól, politikai hovatartozástól, anyagi háttértől függetlenül várjuk az érdeklődőket – összegzett.

A szervezők az együttzenélés pozitív hatásaira összpontosítva játékos módon kívánják bebizonyítani, hogy már önmagában az is remek móka lehet, ha az ember csak egyetlenegy hangot játszik, szólaltat meg, de azt jókor, jó helyen.

Az sincs kizárva, hogy a résztvevők közreműködésével akár egy dal is megszólalhat egy-egy foglalkozás végén.

Budai Krisztián 2012-ben szerzett ütőhangszeres művésztanári diplomát a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán. Gyakran szervez perkás találkozókat; nemrég ő és Szabó Zsolt is megkapta a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíját. Mindketten a népszerű debreceni formáció, a Minimum 4 tagjai, ebből a közös munkából született meg a kezdeményezés ötlete is. A hamarosan induló találkozót eleinte évszakonként tervezik megtartani, elsőként április 23-án, szombaton 17 és 19 óra között várják az érdeklődőket a Batthyány utcai Desz24 klubba. A Hol az egy? eseménysorozat a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatásával valósul meg.

SZD

Borítókép: Szabó Zsolt (balra) és Budai Krisztián a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjának átvételekor