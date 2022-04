Két programmal is várják a Debreceni Irodalom Házában az érdeklődőket a következő napokban. Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház játszószínházának művészeti vezetője az Elefántfogó című időszaki kiállításon tart tárlatvezetést április 27-én 17 órakor az intézményben (Péterfia utca 21.). A lengyelországi születésű Grela Alexandra illusztrátor, festőművész illusztrátori munkásságát ismerhetjük meg a július 3-ig látogatható tárlaton. Megnézhetjük gyermekkönyvek képeit, de az alkotót komolyabb irodalom is megihlette, így Ady- vagy Pilinszky-forrású művek is helyet kaptak a kulturális intézet falain.

Grela Alexandra a műve előtt a nyitányon | Forrás: Napló-archív

Az In Memoriam Borbély Szilárd című időszaki kiállítás finisszázsa április 28-án 17 órakor kezdődik. „A mester és tanítványai” című rendezvényen közreműködik Tamus István grafikusművész-tanár, Kónya Ábel képzőművész, a Miskolci Galéria igazgatója, Posta Máté festőművész, a Szolnoki Művésztelep alkotója, Imreh Sándor képzőművész-tanár, a DRHE oktatója, Irinyi Gabriella illusztrátor, képzőművész-tanár, Gárdonyi Sándor grafikusművész, tanár, valamint Pércsi Sándor és barátai.

HBN