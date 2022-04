Átadták a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjait hétfőn, a cívisváros születésnapján. Az 1991-ben létrejött alapítvány Debrecen kulturális életéért tenni akaró művészek, alkotók munkáját ismeri el.

A kezdetektől mostanáig a kuratórium, valamint az elnök személye is sokat változott, viszont egy dolog sohasem: mindig az alkotó értékeket kereste

– hangsúlyozta Duffek Mihály, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanára, hozzátéve, ma is megtalálják azokat az értékeket, amelyeket egyébként sokan csendben, nem nagy hírveréssel alkotnak.

Az elnök kiemelte azt is, hogy az alapítványnak dolga segítséget nyújtani a nehéz időkben is, s mint mondta, ilyen volt a koronavírus-járvány időszaka is. – Az első hullám alatt, amikor nagyon sok ember helyzete ellehetetlenült, és a kultúra területén élő, önfenntartó művészek rossz helyzetbe kerültek, az alapítvány tudott segíteni a pályázóknak – elevenítette fel.

Bennük a „debreceniség”

Ez alkalommal összesen 18 pályázat közül hetet ismerhetett el az alapítvány az önkormányzat közgyűlése által megszavazott összegből.

Duffek Mihály kiemelte: az elismerések mára igen kiemelt rangot jelentenek azoknak, akik elnyerik, sok esetben szakmai önéletrajzokban is feltüntetik azokat.

Megerősítette az elismerések értékét Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere is, aki szép hagyománynak nevezte az alkotói ösztöndíjak átadását a cívisvárosban. Szavai szerint a díjak rangját a hosszú múlt mellett az eddigi nyertesek és a kuratórium illusztris névsora is erősíti.



– Idén is olyan pályázatokat támogat az ösztöndíj, amelyek egyrészt Debrecen múltjával foglalkoznak, másrészt új művészeti alkotások létrejöttét célozzák. Ebben összefonódik a „debreceniség” lényege, vagyis a hagyományok tisztelete, az innováció, a kreativitás, a múlt, a jelen és a jövő együttese – mondta az alpolgármester.



Az elképzelések szerint az alapítvány a jövőben az ösztöndíjakat a mostani alkalomhoz hasonlóan, április 11-én, a magyar költészet napján, és egyben Debrecen város születésnapján adja át, ezzel is erősítve azt a kezdeti elhatározást, hogy a cívisváros jövőjéért dolgozó tevékenységeket támogatja.

BBI