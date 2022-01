Mint arról korábban írtunk, Horváth Renátó táncművész a Miskolci Nemzeti Színház tagjaként egy próba után – máig megmagyarázhatatlan okokból – nyaktól lefelé lebénult. A Polgárról származó művész azóta folyamatosan a visszatérésén dolgozik, pozitív életszemléletével, kitartásával példát mutatva másoknak. Lapunk az új évről és az őt nemrég ért megható eseményről kérdezte.

Újra együtt



A fiatal táncművész jó ideje Budapesten él, jelenleg ott robottechnológiával történő rehabilitációban vesz részt.

Az összes funkciót, amit alapvetően egy járóképes ember el tud végezni, robotokkal segítik, ezáltal arra ösztönözve a szervezetemet, hogy visszakapcsoljon, rákényszerüljön az állásra, sétálásra, a normál emberi funkciók megteremtésére

– hangsúlyozta Horváth Renátó, aki társulata budapesti premierjén hosszú idő után találkozhatott újra személyesen a kollégáival.



– Az új évadban, októberben Miskolcon mutatták be az előadást, azonban nem tudtam hozzájuk elutazni, így végül a fővárosi premierjükön leptem meg őket a párommal. Az előadás után készítettünk egy közös fotót is – emelte ki érdeklődésünkre a táncos, hozzátéve, folyamatosan tartotta a társulat tagjaival online a kapcsolatot, ám a teljes csapattal személyesen csak most tudott ismét találkozni. Mint mondta, lelkileg, és adományaik által is rengeteget segítettek neki, így felemelő érzés volt a találkozás.

Hosszú folyamat



Horváth Renátó meghitt, szűk családi környezetben töltötte az ünnepeket. Úgy fogalmazott: az új évet is kellő optimizmussal kezdte, apránként szeretne újabb és újabb célokat elérni.



– Az esetemnek bár pozitív a kimenetele, nagyon hosszú folyamatról van szó. A kezelésemért felelős professzor asszony egyéves terápiát állított össze számomra, mellyel remélhetőleg nagyobb volumenű változást érhetünk el. Addig pedig rengeteg apró javulás történik, ami a későbbiekben a tudatos mozgást segítheti majd elő – összegezte a táncművész.

PSZ