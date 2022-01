Mint hírül adtuk, A Dal 2022 című élő show-ban több megyénkbeli formáció dala is bekerült a legjobbak közé. A Ruby Harlem & Kohánszky Roy Még ma este című közös dalát hallhatjuk szombaton.

Mindemellett a Mikepércsen élő Erdős Fruzsina Azt beszélik című dala is ott van a legkiemelkedőbb 40 produkció között.



A zsűri ez alkalommal is a közönséggel együtt keresi az év dalát. A showműsor első válogatóadásában tíz produkció hangzik el, köztük az említettek. A négy válogatóból adásonként 5, összesen 20 dal jut tovább a két elődöntőbe: négy produkció a zsűri pontjai alapján, az ötödik pedig a közönség szavazataival. A műsor honlapján közzétett ismertetőből az is kiderül: az elődöntőkből 4-4 dal kerül a fináléba, így nyolcat hallhatnak újra a nézők, amelyek közül márciusban kiderül, melyik lesz Magyarország slágere 2022-ben. A győztesről idén is a közönség dönt.



– Nagyon örülünk, hogy bejutottunk. Bevallom, a fő motivációnk az, hogy a döntőig eljussunk, mivel ott már szimfonikus kísérettel szólalnak meg a dalok – nyilatkozott Iván Szandra a Naplónak. Erdős Fruzsina már korábban úgy fogalmazott érdeklődésünkre: óriási lehetőségnek gondolja a versenyt, szerinte az kitűnő ugródeszka lehet az országos hírnévhez.

