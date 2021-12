Halász D. János, a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház ügyvezetője arra emlékeztetett, hogy az elmúlt években az intézmény igazi központja volt az ifjúság zenei tehetséggondozásának. Az Országos Hangfoglaló Programhoz kapcsolódva pedig a helyi zenei tehetségeket az önkormányzat saját forrással kiegészítve is támogatja. – Idén szeptembertől év végéig 44 koncert valósul meg a DEMKI helyszínein, melyek közé nemrég belépett az egykor Delta mozi is, mely könnyűzenei klub funkcióval gazdagodott – tette hozzá. Lapunknak úgy fogalmazott, egyedülálló attrakció, hogy egy konténert tegyünk alkalmassá próbateremmé. A konténer a turisztikai szezonban a főtéren állt, és felmerült az ötlet, hogy tavasztól őszig is hasznosítani kellene. – Egy zenei nevelésben is aktív iskolához telepítve lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy tehetségüket fejlesszék, ebben tudnak gyakorolni, próbálni. Minket is meglepett a Csokonai-gimnázium azzal a sokszínű programmal, mellyel elnyerte a lehetőséget – mondta Halász D. János.