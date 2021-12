- Februárban kihoztuk egy korábbi dalunk, a Minden pillanat akusztikus verzióját, ehhez videóklip is készült. Az idei koncertszezont egy különleges unplugged fellépéssel kezdtük, a zenekar dobosának esküvőjén játszottunk, ezt pedig néhány nyári buli követte, amelyek különböző fesztiválokon voltak esedékesek, ilyen volt a hajdúnánási Moto-Rock Weekend is. Az ősz beköszöntével megkezdtük a klubozást, ekkor már sajnos több, előre lekötött koncertünk is elmaradt, köztük egy szegedi fellépés, ahol az Angerseeddel közösen játszottunk volna, de végül az a buli nélkülünk ment le.

Az énekes a felemás helyzet és a lemondások ellenére is pozitívan értékelte az évet, emellett néhány izgalmas információmorzsát is elhintett, amikor a 2022-es tervekről kérdeztük. - Az ismert körülmények a Heartkillert is arra kényszerítették, hogy átálljon a túlélési a stratégiára. Bár nem volt sok koncertünk, mégis produktív időszakot tudhat a háta mögött a csapat, a holtidőt – például a tavaszi pangást – stúdiózással töltöttük.

Ennek az eredménye egy teljesen új, 4+1 dalos EP, amelynek tartalmát 2022 folyamán részletekben szeretnénk közölni.

Kennytől megtudtuk, az új anyag egy feldolgozást is rejt, amelyhez a zenekar Miskolcon forgatott videóklipet, továbbá egy izgalmas együttműködésről is említést tett, amelynek részleteit hamarosan megismerheti a közönség. - A klipet a következő év elején tervezzük megjelentetni, annyit pedig már most elárulhatok, hogy látványos produkció lesz. Ezt követően – de már csak tavasszal – szintén közzé fogunk tenni egy dalt, amelyet egy vendégszereplő közreműködésével rögzítettünk, az ő kiléte azonban még titok marad.

Nagy Gábor Kenny | Fotó: Birtók Benjámin

Bár az évnek lassan vége, a zenekarnak nem sok ideje lesz a pihenésre, ugyanis az elkészült EP-n túl is születtek még új nóták, ezeket pedig a frontember elmondása szerint a következő időszakban szeretnék rögzíteni. - Rengeteg újdonság van kilátásban, de a koncertekkel sem állunk le. A szezont várhatóan májusban fogjuk kezdeni egy fővárosi bulival, majd fesztiválos fellépések következnek, amelyek nyilván a járványhelyzettől függően valósulhatnak meg, de mi reméljük a legjobbakat.

Az új EP-n szereplő dalokat egyébként már itt-ott hallhatták az emberek tőlünk, és úgy tűnt, nagyon jó fogadtatásban volt részünk, így mi is maximális lendülettel láthatunk majd neki a 2022-es évnek

– zárta gondolatait.

BB