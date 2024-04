– A Vekeri-tó a természet csodálatos ajándéka Debrecennek, és reményeink szerint április végére egy megújult környezet fogadja majd az ide látogatókat – olvasható Papp László közösségi oldalán.

Mint írta, április 5-én szigeten a Fidesz-KDNP-frakció tagjaival együtt 12 új facsemetét ültettek el annak érdekében, hogy még zöldebbé, még árnyékosabbá váljon a tó környezete. Pósán László országgyűlési képviselő pedig arról számolt be, hogy a Nyírerdő munkatársainak irányításával nemcsak fákat ültettek, hanem madárodúkat is kihelyeztek, valamint a tó környékének jövőbeli felújításáról is egyeztettek.