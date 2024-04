A mai nappal elindult a június 9-i önkormányzati választások kampánya. Mint arról korábban már beszámoltunk, Hajdúnánás jelenlegi polgármestere, Szólláth Tibor nem indul újra a városvezetői tisztségért, utódjául Nagyné Legény Ildikót ajánlotta. A kampánystart alkalmából többek között a város jövőjéről, a MotoGP-beruházás területéről és arról kérdeztük a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjét, mire számít a következő másfél hónapban.

Nagyné Legény Ildikó

Forrás: Magánarchívum

Az elmúlt csaknem másfél évtizedben Hajdúnánás fejlődési pályára állt, mezővárosi identitására, a város polgáraival együttműködve határozta meg céljait és indult el a kijelölt úton. Hogyan látja, hol tart most a város? Milyen jövőképet szánna neki?

Érdemi eredményeket értünk el a közelmúltban és a jelenben is. Nem a jövőben alakítunk ki jövőképet, hanem kész és konkrét terveink vannak a városunk jövőjéről a nánási emberek érdekében. A 2010 óta eltelt időszak Hajdúnánás sikertörténete. A város minden elképzelhető területen fejlődött. Megéljük a hagyományainkat, ez fontos a magyarságunk, hajdú identitásunk megőrzéséért. A közbiztonság rendben van, gyermekeink kiváló, felújított intézményekben töltik napjaikat. Erőn felül fejlesztjük az utakat, járdákat és árkokat, gyönyörű zöld közösségi tereink és játszótereink vannak. Gondoskodunk az időseinkről. A fiatalokat fecskelakással, első lakáshoz jutás támogatásával, babaváró csomaggal támogatjuk. Ezt az utat kell folytatni, erre kaptam felkérést, ezt vállalom.

Hajdúnánás mindig mezőváros volt, az itt élő és gazdálkodó embereknek köszönhetően az is maradt, ezt meg kell őrizni. Itt van a múltunk és itt lesz a jövőnk is. Ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy a fiataljaink, gyermekeink Hajdúnánáson tervezzék életüket. Fontos feladatunk megteremteni az élhető otthon mellett a környezettudatos, gazdasági erőt is adó munkahelyeket a hajdúnánásiaknak. Feladatunk a közlekedés rendbetétele is, erre konkrét elképzelések vannak. Az otthonom, az otthonunk Hajdúnánás! Ezt kell szem előtt tartanunk a jövőben is.

Aktívan képviseli a hajdúnánásiak és a helyi gazdaság érdekeit a kormányzatnál. Sokakat foglalkoztat a MotoGP-beruházás jövője, illetve a tervezett versenypálya helyének más célú hasznosítása. Mi a gazdaságfejlesztés tervezett iránya? Vannak-e esetleg konkrétumok?

Közös érdekünk, hogy mielőbb megoldás szülessen a terület hasznosítására. Tervek vannak, de a cél nem változott. Környezetbarát, munkahelyeket teremtő fejlesztéseket várunk a területre. Én eddig is ezt képviseltem és a jövőben is megteszek mindent ennek érdekében, hiszen ez Hajdúnánás érdeke. A kormány jelenleg egy lehetőséget tárgyal, mely szerint a Debreceni Egyetem bevonásával többfunkciós hasznosítása lenne a területnek. Kiváló elképzelésnek tartom egy agrár-innovációs park létrehozását, kiváltképp akkor, ha még több egészséges bioélelmiszer előállítására nyílik lehetőség a park működése révén. A sportcélú beruházástól pedig azt várjuk, hogy színesebbé teszi életünket, bízom abban, sok munkahelyet teremt. De a legfontosabb tényező: munkahelyteremtésére alkalmas a terület, visszatérési lehetőséget adhatunk a más városban dolgozó hajdúnánásiaknak, itthon tarthatjuk gyermekeinket.

Mik azok a tapasztalatok, amelyeket politikusként, tősgyökeres hajdúnánásiként szerzett az elmúlt évek alatt, s melyek segíthetik munkáját a következő években, akár városvezetőként?

Nemcsak itt születtem, de az elődeim is itt éltek és gazdálkodtak. A város és a föld szeretete számomra természetes, ez határozza meg a munkámat. A tapasztalatom az, hogy a városért dolgozni sok munkát igénylő feladat, de az egyik legszebb hivatás. Az itt élő emberek szívósak, szorgalmasak, elkötelezettek a családi kötelékek és az otthonuk iránt. A szakmám révén részletesen ismerem a gazdálkodás, a földművelés, az állattenyésztés mindennapi műveleteit. Öt éve dolgozom alpolgármesterként. Ez alatt az öt év alatt átéltünk egy járványügyi zárlatot, az Ukrajnát ért támadás miatti energiaár-robbanást. Mindezek után elértük, hogy 2023-at követően, idén a város ismét fejlődési pályára állt. Ennek nem egy csoda az oka, hanem a nánási emberekkel elvégzett közös munkánk.

Forrás: Magánarchívum

Már hónapok óta ismert, a Hajdú Online pedig elsőként számolt be arról, hogy Ön indul a polgármesterségért június 9-én. Mit lehet tudni a Fidesz–KDNP Polgári Szövetség hajdúnánási képviselőjelöltjeiről?

Először hadd mutassam be jelölttársaimat: Uri Dénes, Csiszár Imre, Nagyné Juhász Krisztina, Szabó Krisztina, Kocsis Áron, Dózsa Miklós, Balogh-Tóth Zita, Záhonyi István. Velük kérjük a nánási emberek bizalmát. Remek társadalmi metszetet alkotnak a jelöltjeink: pedagógus, gazdálkodó, történész-egyetemi polgár és gazdálkodó, református lelkész, a szociális biztonságunkért dolgozó szakemberek. Április 20-tól mindannyian felkeressük a választókat, és személyesen is bemutatkozunk.

Agrármérnök, agrár-mérnöktanár végzettségekkel, szaktanácsadó szakmérnöki és pályázatírói képesítésekkel rendelkezem. A férjemmel két általános iskolás korú gyermeket nevelünk. Gyermekeim születése után egyéni vállalkozóként tevékenykedtem mezőgazdasági és gazdasági területen. Két testvéremmel a szüleink által ránk bízott családi gazdaságot irányítjuk, ahol szántóföldi növénytermesztéssel és gépi szolgáltatással foglalkozunk. 2019-ben kaptam felkérést, hogy Hajdúnánás 8. számú választókörzetében egyéni képviselőként. induljak a választáson A közösség bizalmat szavazott számomra, a rám bízott feladatot a legjobb tudásom szerint, az ott élők érdekében látom el.

A képviselő-testület támogatásával 2019 decembere óta alpolgármesterként segítem a város vezetését. A felelősség, közösségünk tisztelete és a város szeretete irányítja munkámat. A rám bízott tisztség áldozatos munkával, sok energiával jár, ugyanakkor a változatosságban igazi szépséget rejtő, megtisztelő feladat a közösségünket szolgálni.

Forrás: MW-archív

Igen heves, olykor szenvedélyes, alkalomadtán pedig személyeskedésbe is átmenő viták alakulnak ki a hajdúnánási önkormányzat képviselő-testületének ülésein. Ezen tapasztalatok alapján milyen kampányra számít?

Az alkalmi feszültségek oka az, hogy a helyi baloldal körei egy konkrét gazdasági csoport érdekeiért harcolnak foggal-körömmel, nekik nem érdekük az erős város. Számukra a Tedej Zrt. nyeresége a legfőbb érdek. A kampányidőszak számomra azt jelenti, hogy a feladataimat ebben az időszakban is ugyanúgy el kell látnom, mellette bemutatnom a hajdúnánásiaknak, hogy milyen elképzeléseim vannak a város jövőjének építésére. Minden más ezektől a fontos feladatoktól venné el az időt és az energiát.