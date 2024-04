Több mint 2 és fél milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból megújul 2025 augusztusáig a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) Közgazdasági Technikuma Hajdúszoboszlón. Ennek részleteiről számoltak be a beruházás projektindító rendezvényén az iskola tornatermében kedden délelőtt.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere a BSZC Közgazdasági Technikum megújulásának nyitórendezvényén

Czeglédi Gyula köszöntőjében az intézmény történetét mutatta be. A polgármestere elmondta, az 1890-es években épült polgári iskola falain látszik az idő vasfogának nyoma. Örömét fejezte ki, hogy Hajdúszoboszló egyik ikonikus épülete megújulhat, így továbbra is magas színvonalú oktatói munkát végezhetnek az intézményben. Hozzátette, az együttműködés az iskola megújításához elengedhetetlen volt, de még fontosabb, hogy az új generáció a béke időszakában használhassa azt évtizedeken keresztül.

A megújulás számos lehetőséget rejt

Bodó Sándor országgyűlési képviselő szerint a hajdúszoboszlói közgazdasági iskola megújulása számos lehetőséget rejt magában. Elmondta, több diákkal beszélt, akik Szoboszlóról, Nádudvarról vagy akár Kabáról is érkeztek. Mint fogalmazott, ez előre vetíti az iskola küldetését is, miszerint nemcsak a helyi diákok fogják kihasználni azt, hanem a környező települések fiataljai is. Hozzátette, a térségnek egyaránt szüksége van a kincset érő szakemberekre és a fejlődésre is.

– A közgazdaságtan, az informatika és a turisztika mind olyan terület, amelyet most érdemes választani. Ahhoz, hogy Kelet-Magyarország kiteljesedhessen, szükség van ezekre a szakemberekre – véli a képviselő. Bodó Sándor hozzátette, ebből Hajdúszoboszló is profitál, hiszen a helyi diákoknak nem kell Debrecenbe járniuk iskolába, és a térségben élő fiatalok később akár Szoboszlón is vállalhatnak munkát.

Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke a BSZC Közgazdasági Technikum megújulásának nyitórendezvényén

A szakképzésben látják a jövőt

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára beszédében elmondta, a minisztérium műszaki ellenőrként vesz részt a projektben azzal a céllal, hogy egy hatékony és minőségi beruházás valósulhasson meg. Mint mondta, az elmúlt másfél évben az Országgyűlés elfogadta az építészetről és az állami beruházásokról szóló javaslatukat, melyek új keretet adnak a fejlesztéspolitikának, így érintik Hajdú-Bihart is.

A kormány döntésének értelmében az elkövetkező tíz évre vonatkozó fejlesztéseket egy keretprogramban foglalják össze, ezért arra biztatta a helyi döntéshozókat, hogy minél tevékenyebben vegyenek részt a munkában, minél több fejlesztést megvalósítva a vármegyében.

Ágh Péter Hajdúszoboszló polgármesterének munkáját is méltatta, rámutatva, az elmúlt öt év kihívásai és nehézségei ellenére számos beruházást sikerült véghezvinni a városban.

Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke szerint a szakképzés jövőjét hosszú távra meghatározó fejlődés körvonalazódik a BSZC Közgazdasági Technikum felújításával. Úgy véli, van mire építeni, hiszen az iskola benne van a száz legjobb technikumban, ennek köszönhetően az intézmény olyan szakembereket bocsát útnak, akik megfelelnek a kor kihívásainak.

Komolyan hisszük, hogy 2024 a szakképzés fejlesztésének éve lesz. Ezt részben arra alapozzuk, hogy a beruházások országos szinten 96 milliárd forintot ölelnek fel, ebből 18 szakképzési centrum 34 intézménye tud megújulni, hét esetben pedig teljesen új intézmény épül

– tudatta az elnök. Magyar Zita szerint fontos, hogy stabil jövőt biztosító karrierutat mutassanak a diákok számára. Megjegyezte, a Berettyóújfalui SZC élen jár a szakképzésben, és számos esetben példaként hivatkoznak rá a duális képzés terén elért eredményei miatt.

Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős államtitkárságának főosztályvezetője a BSZC Közgazdasági Technikum megújulásának nyitórendezvényén

Hajdú-Bihar centrummá válik a jövőben

Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős államtitkárságának főosztályvezetője is elismerte, hogy a Berettyóújfalui SZC diákjainak részvétele a duális képzésben kiemelkedően magas.

A magyar kormány bízik a fiatalokban. A szakképzett szakemberek számának emelkedése egyértelműen segíti a foglalkoztatás növelését, mely az ország számára a gazdasági növekedés és egyben a társadalmi felzárkózás záloga. A szakképzés hozzájárul a vállalati teljesítmény, a versenyképesség javulásához, és segítheti a kutatást is

– mondta. Azt vallja, az oktatási infrastruktúra fejlesztése, az épületek korszerűsítése és az eszközök megújítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az oktatást vonzóvá tegyék a fiatalok számára.

Pajna Zoltán arról beszélt, hogy egy oktatási intézmény szakmai és pedagógiai programjának kialakításához hosszú távú tervekre van szükség. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata közgyűlésének elnöke rámutatott, a vármegye sokáig a periférián tartózkodott, azonban a kormány támogatásának köszönhetően elérkezett oda, hogy a térség egy centrummá válik. Mint mondta, több mint ötezer milliárd forint értékben érkezett működő tőke a régióba, amivel a lemaradást behozhatja a térség, azonban ez kihívást is jelent. Pajna Zoltán szerint ez az időszak egy lehetőség a fiatalok számára. Úgy véli, Debrecen és Hajdú-Bihar csak egy összetartó gazdasági központként tud működni, nemcsak a munkaerőképzés, hanem a szolgáltatások és a közlekedés tekintetében is.

Papp Gábor, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kancellárja a BSZC Közgazdasági Technikum megújulásának nyitórendezvényén

Papp Gábor, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, a projekt célja az épületegyüttes teljeskörű energetikai korszerűsítése, melynek során a létesítmény energiahatékonysága számottevően nőni fog. A fenntartási költség minimalizálását egy hőszivattyús hűtő- és fűtőrendszer, valamint egy naperőmű beépítésével érik el, mely még terhelt állapotban sem fogja meghaladni a korábbi energiafogyasztás 30 százalékát.

Ezen felül az épület teljes víz- és homlokzatszigetelést kap, valamint az összes nyílászárót kicserélik. Felújítják és új bútorzattal látják el a termeket, a közösségi tereket, valamint okostermekkel gazdagítják az oktatást. A közgazdasági ágazat új számítógépeket kap, míg az elektrotechnikai képzést laborok létrehozásával segítik. Szintén megújul az első és a hátsó bejárat, ahová egy beléptetőrendszert is telepítenek. Fejlesztik a parkolási lehetőségeket, az új parkolókban kiépítenek két elektromos töltőállomást, valamint egy 50 férőhelyes kerékpártároló is helyet kap.