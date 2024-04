Debrecen mindig a jó irányt választotta

– Debrecen várossá válása óta a történelem országútjának minden elágazásánál jó irányt választott, mely korántsem a legkényelmesebb és legkönnyebb volt, de mindenképpen a város fejlődését mozdította elő. Ma is egy ilyen útelágazásnál vagyunk, és meggyőződésem, hogy most is a jó irányba kormányozzuk hajónkat, olyan irányba, mely a 21. század legsikeresebb magyar városát idézi meg előttünk – fogalmazott Papp László. Úgy vélte, a most díjazottak együttesen jelenítik meg Debrecen kulturális és szakmai sokszínűségét, életművükkel jelentős mértékben járulnak hozzá a város jelenlegi és jövőbeli fejlődéséhez.

Ez a manapság is és háromszáz éve is jellemző város- és országépítő tevékenység a különböző ismeretekkel, eltérő tapasztalatokkal rendelkező tehetséges polgárok összefogása jelentős mértékben járult hozzá ahhoz hogy Debrecen kiemelkedjen a magyarországi teleülések közül, sőt a szabd királyi városok közül is

– mondta a polgármester. Hozzátette, ezt a cívis sajátosságot ismerte el a kormány és az országgyűlés is azzal, amikor 1849-ben Debrecent hivatalosan is az ország fővárosává nyilvánították. Idén pedig éppen 175 éve, hogy a „szabadság őrvárosából” irányították az országot, Debrecen volt a szabadságáért küzdő egész magyarság központja, „szíve és feje”. Juhász Géza, a Debreceni Egyetem akkori professzorának 1949-ben írt szavait idézte, aki szerint a nemzeti ügy „itt kapott szilárd talajt”, és a cívisek helytállása nélkül Kossuth hite is összeroppant volna, „ha nem sokszorozza meg minden lelkes szavát a debreceniek visszhangja”.

Kossuth szavaira utalva az országot megillető „független nemzeti státuszról” Papp László úgy nyilatkozott, hogy az ma is megilleti a nemzetet, és ehhez Debrecen nemcsak 175 éve járult hozzá, hanem ma is így tesz.

Merjük büszkén felvállalni, hogy a lokális eredményeink, a debreceniségünk, az anyaországi és a határmenti réióban élő magyarok egymást kölcsönösen támogató tapasztalata, kompromisszumokra törekvése képes lehet inspirálni a nemzeti és európai gondolkodást; segíthet abban, hogy a népek és országok kölcsönösen elismerjék egymást és közösen formáljuk a jövőnket

– zárta a polgármester.