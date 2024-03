A tavalyi szezont elégedetten zártuk, igaz, akkora forgalom nem volt, mint az azt megelőző évben: 2022-ben, a Covid-korlátozások feloldása után szinte robbant a turizmus, azt pedig nehéz felülmúlni. Az előrejelzések szerint most nyáron növekedés várható a görögországi idegenforgalomban, úgyhogy bizakodva várjuk az idei szezont. Úgy vélem, hogy a magyarok körében is ismét felkapott lesz a sziget, sok érdeklődő üzenet érkezik hozzám a programokkal kapcsolatban már most