A Hajdú-bihari Napló 2024. március 21-én tizedik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét Debrecenben, a Kölcsey Központban.

A rendezvényen a BMW Group Gyár Debrecen csapata is részt vesz. Kérj tanácsot az állásinterjúval kapcsolatban, tudd meg, milyen a betanulási időszak, mi történik, ha külföldi kiküldetésre kell menni egy munkatársnak és ismerd meg a vállalati kultúrát! Használd ki a lehetőséget, és ülj be a helyszínen kiállított elektromos BMW-be, vagy ragadd meg a virtuális kormányt a gyár saját fejlesztésű játékában, az iFACTORY Runban! A mesterséges intelligencia segítségével még a legendás BMW-s kabátot is magadra öltheted. A BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalán jelenleg csaknem 80 nyitott álláshirdetést találsz – köztük karbantartó mérnököket, elektromos karbantartó technikusokat és műszakvezetőket –, így jó eséllyel te is megtalálod azt a pozíciót, ami közel áll a szívedhez, és amellyel segíthetsz újraírni az autóipar jövőjét.

Érdemes már most ellátogatnod a BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalára, ahol minden részletet megtalálsz az aktuális pozíciókkal kapcsolatban, és ne felejtsd el követni Facebookon a BMW Group Gyár Debrecen oldalát a legfrissebb információkért, érdekes tartalmakért!