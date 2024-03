A tó körüli fejlesztések és környezetének csinosítása folyamatos az elmúlt években, most pedig újabb nagyszerű hírről tudunk beszámolni horgászainknak – olvasható a Látóképi-tározó oldalán.

– Ahogy azt már jeleztük, a hét elején az útban keletkezett kátyúkat, gödröket szerettük volna rendbe hozni, és rövid időn belül ez el is készült. Kiváló minőségű mart aszfalt felületet kapott ismét, a gödrök pedig teljesen megszűntek. A tó körül több tábla is figyelmeztet a 10 kilométer per órás sebességre, amely nem csak azt a célt szolgálja, hogy ne zavarjuk horgásztársainkat mikor közelítjük a partot, hanem azt is, hogy ne kelljen hamarosan újabb gödröket betemetni, vagy hepehupás úton közlekedni. Nem mellékesen kavics és kőfelverődés veszélye is fennáll, tehát tartsuk be a sebességet mindenképp – olvasható a bejegyzésben.