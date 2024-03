A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület számtalan hazai és nemzetközi katasztrófa-, illetve káreseménynél segítséget nyújt. Munkájuk során személyes kapcsolatok is kialakulnak, létrejönnek más hasonló szervezetekkel, barátságok köttetnek és együttműködések alakulnak ki. Ilyen például a Csíkszeredai Speciális mentőkkel való kapcsolatuk, akikkel már 15 év, hogy közösen látják el a Csiksomlyói Búcsú egészségügyi biztosítását – olvasható Balogh Zsoltnak, az egyesület alelnökének közlésében.

A közös munkán túl egyéb munkásságra is jut idő, erre is példa, hogy a Gyimesekben 15 évvel ezelőtt feltárták egy II. világháborús esemény útvonalát, a 32. Határvadászok túraútvonalat, melyről a Hazajáró honismereti magazin külön epizódot is készített, és a Magyar Televízióban adásra is került, de ehhez hasonló indíttatásból született meg a lengyelországi Zawadka településen történt I. világháborús esemény feltárása, amit Dr. Papp István alelnök kutatásai során fedezett fel.

„1914 decemberében az emlékezetes limanowai csata előtt huszár alakulatokat küldtek kelet felé, hogy információt szerezzenek az orosz csapatok mozgásáról és lehetőség szerint lassítsák azok felvonulását. Ekkor történt, hogy a debreceni II. királyi honvéd huszárezred egy egysége, olyan mélyen behatolt az orosz vonalak mögé, hogy elszakadt az alakulatától, az ellenség elvágta a visszavonulásuk útját. Zawadka lakosai elrejtették őket és lovaikat, és 5 napig gondoskodtak róluk, amíg a limanowai ütközet után az oroszok visszavonultak, és így a huszárok megmenekültek.”

A „Dr.Berend Miklós történeti baráti társaság”, a varsói katonai akadémián tanult öregdiákok alkotta „WAT Magiszterek Védegylete”, valamint a „Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület” néhány tagja felvette a kapcsolatot Zawadka mai vezetőjével, Andrzej Sromekkel, valamint a térség központi településének Lososina Dolna polgármesterével, Andrzej Romanek úrral, és közösen határozták el egy emlékmű felállítását az akkori rejtekhely közelében.

Debrecen alpolgármesterét is meghívták

Debrecen város vezetőségét is tájékoztatták erről a hősies Lengyel baráti cselekedetről, akik örömmel vették ezen kutatás eredményét, miszerint a történelem homályába feledett esemény szerint 28 debreceni huszár élete menekült meg akkor, ott Lengyelországban.

A lengyel-magyar barátság napján, március 23-án egy megható ünnepség zajlott le a lengyelországi Zawadkán. Közel egy éves előkészítő munka után most került sor az emlékmű felavatására. Az ünnepségre kivonult Zawadka apraja -nagyja, valamint a környező településekről is sokan eljöttek. Az avatás előtt a lengyel és magyar nemzeti zászlókkal feldíszített tegoborzei templomban Sztaniszlaw Salaterski püspök úr celebrálta a szent misét. Beszédében ő is megemlékezett a korabeli emberek nemes cselekedetéről.

A 614-es magaslaton rendezett ünnepség a himnuszok elhangzásával kezdődött. Dr. Papp István köszöntőjében az ezer éves lengyel-magyar barátságról beszélt, és reményét fejezte ki, hogy ez a jelenlegi viharos politikai helyzetben is töretlen marad. Puskás István, Debrecen alpolgármestere többek között arról beszélt, hogy a tervek szerint ez az esemény a jövőben szorosabbra fűzik a két település kapcsolatát.

Andrzej Romanek polgármester megköszönte az emlékmű létrehozásán dolgozó személyek munkáját, majd elismerő okleveleket adott át az érintetteknek. A felszentelés után, melyet a püspök úr, valamint Sztaniszlaw Berzik tegoborzei plébános úr végzett, a koszorúk és virágok elhelyezésére került sor. Az ünnepség egyik legszebb pillanata volt, amikor népviseletbe öltözött zawadkai gyerekek helyezték el a kegyelet virágait. Megható volt látni az 5-6 éves arcokon a megilletődöttséget és egyben büszkeséget.

Forrás: Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület

A Kelet-magyarországi Speciális mentő Egyesület nevében Balogh Zsolt alelnök Kincső kislányával közösen virágcsokrot helyezett el az emlékműnél. Az eseményre meghívást kaptak a Hajdú-Bihar vármegyei hagyományőrző huszárok is, akik az avatás ideje alatt díszőrséget álltak az emlékmű mellett. Zárásként a zawadkai asszonyok készítette süteményekkel vendégelték meg a résztvevőket.

A szervezők remélik, hogy ez az esemény is hozzájárult a két nemzet közötti barátság fenntartásához és elmélyítéséhez.