Kiváló egészségnek örvend Kiss Györgyné Irénke néni, aki március 26-án töltötte be a kilencvenedik életévét, ennek ellenére az ünnepelt nyugodtan letagadhatna legalább két évtizedet, olyan jól tartja magát. A jeles alkalomból köszöntötte őt kedden délelőtt otthonában Papp Viktor önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a debreceni polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Papp Viktor köszöntötte Irénke nénit születésnapja alkalmából

Forrás: Kiss Annamarie

Imád kertészkedni

Irénke néni szívesen beszélt múltjáról és gyerekkoráról, megosztotta velünk, Székesfehérváron született, családjával a Fő utcán laktak (belvárosban), édesanyja sokszor azt ismételte otthonukban, mindössze annyi földjük van, mint amennyi a virágcserépbe belefér. – Minden bizonnyal többek közt ezért is imádom annyira a kertészkedést. Ha már édesanyámnak nem adatott meg, hogy saját veteményeskertje legyen, akkor én az ő álmát is valóra váltom – fogalmazott., Megtudtuk, Székesfehérváron érettségizett, majd levelező tagozaton elvégezte a számviteli főiskolát.

A férjem agrármérnök volt, én pedig pénzügyi területen dolgoztam. Összeházasodtunk, és Debrecenben telepedtünk le, szerelmünkből két gyermek, egy fiú és egy lány született

– hangsúlyozta. A beszélgetésből kiderült, Irénke néni a debreceni 127-es számú szakmunkásképző intézet könyvelőjeként vonult nyugdíjba. Mellékállásban, amikor tehette, virágboltokban virágkötőként is tevékenykedett. Négy unokája és két dédunokája van.

Rámutatott, tavaly szeptembertől Hajdúszováton él egy református idősotthonban, de fia és menye hétvégente gyakran elhozzák őt magukhoz. – Ahogyan mondtam, imádom a virágokat, a debreceni kertemet egészen a múlt évig rendeztem, volt mindenféle gyönyörűség – tette hozzá. Kihangsúlyozta, a mocsári hibiszkusza az, amire nagyon büszke.

Irénke néni szívesen beszélt életéről

Forrás: Kiss Annamarie

Kedvenc étele a sült kacsa

– Nemcsak virágaim voltak, világéletemben termesztettem otthon zöldséget és gyümölcsöt, nem értem a mai fiatalokat, hogy napjainkban miért ódzkodnak ettől olyannyira, pedig nem kell. Soha nem lehet tudni, mikor következik be egy olyan helyzet a világban, amikor a boltokban nem kapunk majd friss zöldséget, órási megnyugvást jelent, hogy tudjuk, otthon nekünk terem, ami egyébként sokkal finomabb, mint a bolti – jegyezte meg Irénke néni, hozzátette, öt tyúkot is tartott otthon, akik mindig ellátták őt friss tojással.

Soha nem hagytam el magam, 89 évesen még járdát betonoztam a házam körül, sőt, három éve tettem le az autót, amit nekiajándékoztam az egyik unokámnak

– mondta. Továbbá kérdésünkre elmondta, a sült kacsa a kedvenc étele, ha pedig édességről van szó, akkor a madártejre szavaz.

Mi a hosszú élet titka?

Irénke néni rávilágított, mivel agrármérnökként dolgozott a férje, így volt kitől megtanulnia, hogyan bánjon a növényekkel. Továbbá megtudtuk azt is, a mérnöki terület nemcsak számára, hanem gyerekeiknek is vonzó lett, lánya gépészmérnökként, fia pedig villamosmérnökként dolgozik. – Soha nem unatkoztam, és nem is szeretem a tétlenkedést, világéletemben tevékenykedtem és úton voltam. Sokat jártam külföldön, illetve szerettem magamba szívni a tudást, talán ebben látom a hosszú élet titkát is, hogy soha ne hagyjuk el magunkat, akarjunk és szeressünk tanulni, világot látni – osztotta meg gondolatait az ünnepelt, aki nagyon sokat olvasott korábban, viszont már nem a legjobb a szeme. Manapság hangoskönyvet hallgat, hogy bővítse az ismereteit.

Az élet szép, amit élni kell, hiába az otthonba töltöm már a legtöbb időm, ott is ki tudok teljesedni és jól érzem magam. A legutóbbi szilveszteren még táncra is perdültem

– húzta alá.