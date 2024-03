Aki az Istent szereti, annak minden a javára válik – vallja a szépkorú, 95. születésnapját a közelmúltban ünneplő földesi Jenei Albertné. Látogatásomkor Erzsike néni az 1035 négyszögölnyi óriási portáján a még meg nem indult szőlőlugast szemlélte, járókeretére támaszkodva. A márciusi napsütésben lánya segítségével járta körbe a tőkéket körülvevő, már elvirágzott virágos kertet. A korán jött tavaszban már veteményezési terveiről beszélt, a hátsó, nagy veteményeskertben, de Erzsébet lánya csak a fejét csóválta.

Körbe járjuk a ma már napszámosokkal rendben tartatott nagy udvart. Szomorúan mutatja a máskor galambokkal teli háztetőket, ahol már csak néhány galamb röpköd. Mint mondja, nem régen még sokan voltak, de valakik a vadgalambok ritkításakor galambjait is megmérgezték. Erzsike néni visszaemlékezett arra, hogy egykor a férje galambok hadát nevelte fel a házuk és a melléképületek padlásain. Jól járt a család velük, mert a nehezebb időkben, ha a kertből nem volt mit főzni, volt galambhús.

Ő nagyon sok galambfiókát is vitt egykor eladni a helyi piacra. A helyiek ezért nevezik a mai napig galambos Erzsikének.

Lánya segíti a mindennapok során

– Nekem a munka volt az életem, sokszor mondták, hogy munkamániás vagyok. Most kiszolgáltatottá váltam, novemberben elestem a gangon, de úgy, hogy a hátsó felemet nagyon megütöttem, a kézfejem is eltört. Alig mozgok, főleg tanyázok, járókerettel járok. A lányom a kérésemre a hátsó kertbe kerekesszéken szokott kigurítani. De csak nézelődni, tervezni a veteményeket, de sokszor elfelejtkezem keserű állapotomról, és gyomlálni kezdek a kocsiból lehajolva. A minap is lúdhúrt szedegettem, és majdnem kiestem ebből a szekérből. De majd csak megsegít az Isten. Úgy, mint tette sokszor eddigi életemben – mondta.

A szépkorú Erzsike néni 1993 óta él özvegységben. Támasza a napjait vele megosztó 74 éves nyugdíjas lánya, aki a Debreceni klinika asszisztense volt évtizedekig. De segítséget kap a naponta hozzájuk látogató házi szociális gondozónőjüktől is. Hallása bár nagyon megromlott, szeret beszélgetni, tiszta gondolataival eleveníti fel életének eseményeit.

A pincében bujkáltak az orosz katonák elől

– Derecskén gazdálkodó parasztcsalád első gyermekeként születtem 1928 december 28-án. Apámmal, Békési Józseffel és anyámmal, Fórián Zsuzsannával, valamint testvéreimmel, Gizellával, Jóskával és Jolánkával egyszerű, de mégis boldog családban éltünk. Nemcsak kellemes, hanem küzdelmes emlékeim is maradtak ebből az évekből. Szüleim termőföld iránti szeretete, önfeláldozó és kitartó munkája összetartotta a családot, s egyben példát is mutatott nekünk, gyermekek számára, hogy minden nehézség ellenére a családi összetartozás a legerősebb kapocs az ember életében. Vidámak voltak a gyermekéveim, az elemi iskolát Derecskén végeztem, már fiatalon részt vettem a földművelésben, dolgoztam a mezőn és besegítettem a háztartásban – idézte fel.

A jó Isten velünk volt mindig. A háborúban, ’44 októberében, amikor a muszkák bejöttek szép süldőlányok voltunk, ezért el akartak bújtatni szüleim, a házunk alatt lévő pincébe. A korábban házunkba beszállásolt magyar katonák az oroszok fogadására ajándék aknát raktak a pincénk elé, hogy robbanjanak fel, ha bort keresnek. Szerencsére egy sebesülten hazaérkezett katona a szomszédból tudta hatástalanítani, így megmenekültünk mi is és a házunk is.

A háború után talált rá a szerelem a földesi asszonyra

A háború sok nehézsége után érte el a szerelem. A Földesen élő Jenei Albert híradós katonaként Csehszlovákiában Komoródon esett orosz fogságba. 1948 őszén a Kaukázusban elszenvedett négyéves orosz fogsága után hazatért, és később meglátogatta Derecskén egykori katona cimboráját. E cimborája mutatta be Erzsike néninek. – Megtetszettünk egymásnak. Bemutatkozáskor őszintén elmondta, hogy még a szülei sem számítottak fogságból való hazatérésére. Felesége, kisfiukkal sem várta vissza, ezért fogságából hazatérve családi okok miatt elváltak – idézte fel.Jenei Alberttel 1949-ben kötötték össze sorsukat.

A földesi élet nagyon nehéz és emberpróbáló volt a más faluból ide került fiatalasszony számára. Három generáció élt akkor együtt ebben a nagy udvarban.

– Anyósom kardos, gazdálkodó, erős egyéniség volt, de mindenre megtanított. Visszagondolva elismerően emlékezem az akkori időkre, hiszen itt tanultam meg a gazdálkodás minden nehézségét és szépségét is – fogalmazott. A boldogság is megadatott számukra, hiszen 1950-ben megszületett Erzsébet lányuk. A nagy öröm mellé a sors nagy gondokat is tartogatott a családnak. Férjét, szüleivel együtt – mivel 18 köblös földön gazdálkodtak, e nagy portán sok jószágot és két ökröt is tartottak – kuláklistára tették.

Öten is jöttek rekvirálni, zaklatni bennünket. Kipakolták a kamránkat, elvitték a szalonnát, a bort, leseperték a padlást. Még a kenyérsütést is megtiltották, arra hivatkozva, hogy a kemencekéményünk kormos, szennyezi a sülő kenyeret

– mutatta be.

Még most mindene a kertészkedés

– Majd jött Nagy Imre, s ismét gazdálkodhattunk. Egyelőre egyénileg, de jött a szövetkezet-szervezés. A Rákóczi tagjai lettünk, Jámbor István sehogy sem akart bennünket valódi tagként, háztáji föld biztosításával befogadni. Emlékezett kulák előéletünkre. Hiába könyörögtünk. De a bevitt földünk az kellett nekik – mondta Erzsike néni. Aztán Szöllősi Imréhez fordultak, aki befolyásos községi pártvezetőként pártfogásba vette őket, így Jámbor István is megenyhült. 19 évet át voltak tagok.

Dolgoztunk a jó fekete földön, a növénytermesztésben, csak úgy, szépségesen. Közben gyarapodott a háztáji gazdaságunk itthon: jószágokat neveltünk, így a lakóházunk nádfedelét cserépre tudtuk cserélni. Sokszor és sokat imádkoztam életemben. Mindig megsegített, sokszor csodásan az ég. A hasonló csodában bízva gyengült fizikai állapotomban naponta kérem a jó Istent, hogy adjon új erőt, mert vár a nagy kert, a tavaszi munka, a tőlem megszokott példamutató kertápolás

– zárta gondolatait Földes szépkorú lakosa.