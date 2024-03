Szép idők, szép remények

Továbbmegyünk, igaza volt újdonsült barátunknak, valóban elnéptelenedő település. Nem csak azért, mert nem látjuk az idegenek érkezésére kikukucskáló, kíváncsi arcokat a kerítések mögött. A legtöbb házban nincs jele annak, hogy laknának benne. A virágok elszáradtak, a fák közé feszített szárítókötélen jóformán áll a por, egy-egy ablak pedig be van törve.

Ez azért van, mert sokan elmentek, sokan meg meghaltak. Az idősek közül azt hiszem, csak én maradtam az utcában. Régen több százan laktak itt, nagy családok. Mára nyolcvanan maradtunk

– mondja Juliska néni. Ő kérte, hogy így szólítsuk. Miközben a metszőollóval formálgatja az ágakat, elmondja: 84 éves, hatvan éve lakik a portáján. A kedves asszony kissé szabadkozik, mert régen jobb állapotban volt a háza, de feleslegesnek tartja csinosítgatni, az értéke úgysem fog nőni. Meg aztán, így a betörőket sem vonzza.

Juliska néni elmondta, régen több százan laktak a településen, mára alig maradtak

Forrás: Czinege Melinda

A régi időkben láttuk volna a környéket, az emberek kint álltak az utcán, átjártak egymáshoz. A falu végén lévő kastélyban, ami a dombon van, a vízműtelep mellett, csodaszép bálok voltak. Oda jártak táncolni, szép ruhákban az emberek, a mamák még a gyerekeket is vitték. Konyárról jöttek a zenészek. Azok voltak a legszebb idők, mondja.

A hentes és a kecske

Juliska néni a fiával él, akinek a közelben van egy háza, de anyjához költözött, hogy segíteni tudjon neki. Ő sosem tervezte, hogy elhagyja Sóstót.

Juliska néni a fiával él, aki segít neki a ház körüli munkákban

Forrás: Czinege Melinda

Nem úgy, mint az a fiatal fiú, akivel a falu túlsó végén elegyedünk szóba. Kijött köszönteni minket, amikor látta, hogy az utcán legelésző kecskéket fotózzuk. Közvetlen, jó kedélyű, szeret Sóstón lakni, de már nem sokáig fog. Hentesnek tanul, és Hajdúböszörményben akar munkát találni majd.

Megkérdezzük, hogy nem aggódik-e, hogy elviszik a kecskéket, de csak legyint: nem jár erre senki. Még az sem igazán zaklatja fel, amikor mutatjuk neki, hogy lángol az avar, nem messze a jószágoktól. Igaz, nem sok minden van a néhány négyzetméteres terület körül, amibe belekaphatna a láng, de azért mégis egyre sűrűbb a füstje. Ennyit a tiszta vidéki levegőről.

Majd elalszik az, vonja meg a vállát. Aztán mégis bemegy, hogy hozzon valamit, amivel eloltja, de szerintünk csak minket akar megnyugtatni. Higgadt is, jó kiállású is, biztos remek hentes lesz.

Az égő avar látványa nem hatotta meg a helyi lakost

Forrás: Czinege Melinda

Csak később derül ki, hogy a tűz nem is olyan ritka jelenség errefelé. Az egyik háznál félik a rosszakarókat, nagyon sok a suhanc, a csavargó errefelé. Betörnek a házakba, kirabolják az időseket, egy asszonyt tavaly állítólag úgy megvertek, hogy betört az orra. Meglepődünk, mert nem ilyennek tűnt Sóstó, hiszen ez a béke szigete.

– Higgyék el, nagyon félünk. Ha az uram elmegy vásárolni Konyárra, magamra zárom az ajtót. Jönnek néha csapatostul Pocsajból, Pályiból. Nekem összesen hatvan tyúkomat vitték már el, nézze csak meg, azért van fóliával elkerítve a baromfi, hogy ne lássák kintről – sopánkodik az egyik asszony. Megkérdezzük, miért nem szólnak a rendőröknek. Szólnak ők, de mire ide kiérnek, az legalább 11 perc, addigra késő.

Elmondja azt is, egy helyi illetőt már elvittek. Ő házakat gyújtott fel, csak úgy unalomból vagy szórakozásból, és több helyre be is tört. Szerencsére elkapták, valószínűleg börtönben van. Tanácstalanul gyalogolunk tovább. El is hisszük, nem is. Mindenesetre lakásvásárlás nemigen lesz.

Ekkor látjuk csak, hogy az egyik utcában gyakorlatilag minden utcafronti falra ki van szegelve egy-egy tábla, amin az áll: kamerával megfigyelt terület. Még olyan házakon is, amik ránézésre kevesebbet érnek, mint egy kamera, már ha tényleg van benne. Mindenesetre indokolatlanul sűrű figyelmeztetés egy békés kistelepüléshez képest.

A figyelmeztető tábla nem ritka jelenség erre

Forrás: Czinege Melinda

Kezdenek kissé gyanússá válni a betört ablakok, az elhagyatott házak is. De valahogy mégsem fér össze az egész az utcán hagyott kecskékkel.

Jajj, úgy élveznénk mi a strandot!

Tény, amilyen kicsi Konyár-Sóstó, annyira sokféle negyedből áll: a falut a vasút szeli ketté, de még a két oldalon belül is van eltérés. Az egyiken elhagyatott házak, mellette sűrűbben lakott terület, míg a másik felében a takarosan felújított vagy nemrég épült házak régóta elnéptelenedett utcákra vetnek árnyékot. Csak nyomokban kukorékol egy kakas egy-két tanyán, annak meg nyilván gazdája is van valahol. A kakasok ritkán önellátóak.

Így érkezünk el a névadó, de mára kiszáradt Sóstóhoz, amit mára benőtt a gaz. Szomorú látvány, pedig mennyi vidáman pancsoló gyermek kacarászhatna benne.

Hazaérve fellapozzuk a régi újságokat, csak úgy kíváncsiságból. Egy 1982-es Hajdú-bihari Naplóban azt írták az 1940-es években virágzó strandról:

A Sóstó – mivel falvak lakossága vette körül – elsősorban a parasztemberek örömét, szórakozását, strandolási kedvét szolgálta. Hétvégeken megindultak a karavánok kelet és nyugat felől, s valóságos szekértábor vette körül a fürdőt. Gyakori volt a tehénfogat, hisz a szegényebbje azon jött. A szekereken sokan ültek, nemcsak a fogatot bíró család tagjai, de a szomszédok, rokonok is. A szekérkaravánok nem maradtak el akkor sem, mikor megépült a vasút, hisz a vonat nem szállította házhoz az embert.

Bizonyára így volt, nekünk pedig kissé elszomorodik a szívünk. Egy kellemes kis falu, ahol lehetne fürdőzni, bálban táncolni vagy tejet inni a kocsmában. Talán majd nyugdíjas korban, addig marad a városi lét, ahol kecskét nem lehet az úton legeltetni, de legalább el se lopják.

Ha szívesen olvasna még elnéptelenedő településekről, van pár ötletünk: