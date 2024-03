Azért roppant fontos számunkra a sok tehetséges fiatal, mert az az iparág, amit képviselünk, a lítium akkumulátorok gyártása, alapvetően folyamatos és hatékony kutatás-fejlesztési tevékenységet igényel. Termelőegységeink Kínában és Malajziában szoros kapcsolatban állnak a helyi oktatási intézményekkel, egyetemekkel, egyrészt ösztöndíjakat adnak a hallgatóknak, másrészt kutatási projektekbe is bevonják őket. Reményeink szerint ezek a kapcsolódási pontok a Debreceni Egyetemmel is megvalósíthatók, de mindezeken túl bízom abban is, hogy együttműködésünk közös vegyészeti, illetve műszaki kutatásokra is kiterjed majd