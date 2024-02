A madarak voltak a középpontban a Future of Debrecen és a Debreceni Biodiverzitás Kutató Központ szervezésében zajló Nature of Debrecen sétán szombaton délelőtt – írják az esemény Facebook-oldalán. Kiemelték, az ingyenes programon a madáretetés legfontosabb szábalyairól is tájékoztatást kaptak a résztvevők. Hozzátették, a szakvezetést Tóth Máté természetvédelmi mérnök, a Zöld Munkacsoport tagja tartotta.