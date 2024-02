Ami számomra igazán fontos, az a munka, odaadás, amit azok az emberek tesznek, akik ellátottként, dolgozóként megtöltik ezeket a helyiségeket mindennapi élettel. Szándékosan emeltem ki az ellátottakat is, mert úgy vélem, ők is ugyanolyan fontos szerepet töltenek be itt, mint a dolgozók, mert valóban közös munkáról kell beszélnünk, ha az Új Esély Központról van szó