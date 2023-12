A Támogatott lakhatás kialakítása és szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörményben című projekt záróünnepségén German Gabriella előadásából kiderült, a projekt jóvoltából 3 ingatlanban összesen 24 fő számára tudnak majd támogatott lakhatást biztosítani, valamint az alapszolgáltatásaikat is fejlesztették. Hozzátette, 2009 óta folyamatosan bővült a szolgáltatásaik palettája, amely a házi segítségnyújtás különböző formái, valamint a szenvedélybetegek ellátása és támogatása mellett most már a fogyatékosok ellátását és támogatását is magas szinten tudja végezni. Kiemelte, a 80 dolgozóval rendelkező hajdúböszörményi intézmény szolgáltatásait naponta több mint 1200 fő veszi igénybe. Jelen projekt közvetlen célcsoportja a 18 életévét betöltött, részben képes- vagy képessé tehető személyek. Az értelmi és a mozgásszervi fogyatékossággal élőket, valamint autizmus spektrumon lévő személyeket is szívesen fogadnak.

Az ingatlanok kapcsán különös gondot fordítottak arra, hogy teljes körűen akadálymentes otthonokat hozzanak létre, ahol modern környezetben segíthetik a lakókat a mindennapi szokások kialakításában, mindennapi életük felépítésében. A négy helyszínen megvalósult fejlesztéseknél az energiahatékonyságra is figyeltek, hőszivattyú és napelem gondoskodik majd a fenntarthatóságról. Az intézményvezető azt is elmondta, a fejlesztések mellett 2 darab elektromos kisbusz beszerzésére is lehetőségük nyílt, amire régóta nagy szüksége volt már a helyi közösségnek.

Szívvel, lélekkel készültek az új lakókra

German Gabriella elmondta, a beruházás mellett a intézmény 400 négyzetméteres központjában is intenzíven zajlott a munka, továbbá szakmai programokat tartottak, valamint az érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektettek. – Hosszú út vezetett idáig és most együtt ünnepelhetjük a projekt befejezését. Bízunk benne, hogy a házaink minél hamarabb megtelnek élettel – fogalmazott az intézményvezető.