Az első pályázati forrást április 19-én kapták meg, az azóta eltelt időszakot összegezte az elnök.

Mint megtudtuk, az Alkotás utca 100. szám alatt lévő új házukba azonnal beleszerettek. Rehabilitációs mérnök bevonásával alakították ki a teret, hogy a fogyatékkal élők minél könnyebben tudjanak önállóan élni az épületben. A benne lévő szobák a gondozottak önálló birodalma, nem szeretnének túlgondozni, bár egy segítő csapat a nap 24 órájában a rendelkezésre áll. A 12-14 négyzetméteres, elszeparált lakószobákon kívül van egy nagy kert is, tele virágokkal és gyümölcsfákkal, ahol szeretnének majd egy kis gazdaságot létrehozni. A Függetlenség utcai ingatlan szintén szerelem volt első látásra. Itt zajlanak a közösségi programok, fejlesztések és oktatások. Kialakítottak benne egy tornaszobát és tankonyhát is.

Forrás: Molnár Péter

A már meglévő telephelyeket felújították és bevezették a legmodernebb energetikai korszerűsítéseket. Napelemeket helyeztek el az épületeken, elvégezték a hőszigetelést, kicserélték a hőszivattyúkat. Létrehoztak egy sószobát is, amivel az egyre gyakrabban előforduló légúti megbetegedések miatt régi álmuk vált valóvá. A járműparkot is kibővítették, eddig még csak használt buszaik voltak, de most 2 új elektromos kisbusz segíti a közlekedést.

Sokat tanultunk a csapatmunkáról, volt, hogy valaki elvitte a függönyt, a másik visszahozta. De nagyon lelkes volt a csapat, bevonzottuk a jó embereket, nagyban megerősítette az emberekbe vetetett hitemet ez a pályázat. A legjobb hír, hogy a projekt lezárult és mindezt közösen teremtettük meg

– összegezte végül Suller Attila Károlyné.