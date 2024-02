Már birtokba is vették a megújult épületeket a Vadvirág Óvoda illetékesei, azaz a gyerekek és a nevelőik, amikor pénteken, február 16-án a Nádudvar Város Önkormányzata által elnyert „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése a Nádudvari Vadvirág Óvodában” című projekt részleges átadó ünnepségét tartották.

Maczik Erika polgármester önkormányzati prioritásként említette a gyermekorvosi rendelő mellett az óvodai nevelés fejlesztését a legkisebb korosztály számára. A fejlesztés eredményeképpen egy felújított, teljeskörűen akadálymentesített, napelemmel ellátott óvoda valósult meg. A megújult négy csoportszoba mellett tornaszobával is rendelkezik immár az intézmény. A biztonságos megközelítés érdekében az ingatlan előtti közterületen parkolókat alakítottak ki, közülük egy akadálymentesített.

Még jönnek fejlesztések

A 300 millió forintos fejlesztésből tálalókonyhát és a hozzá tartozó raktárat, öltöző részt, továbbá a tornaszobához kapcsolódó sportszertárt, valamint akadálymentes mosdót is kialakítottak. Hátra vannak még a kevésbé látványos épületenergetikai fejlesztések, s azután lehet csak „szalagot vágni” hivatalosan, de a lényeg, hogy a gyerekek már visszaköltözhettek, s nagyon jól érzik magukat a megújult csoportszobákban.

Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője első saját, Sárrétudvarihoz köthető óvodás emlékeit idézte: az első napját Eta óvónénivel, illetve, hogy anno egyfajta kitüntetésként feláshatta többedmagával az óvodája udvari homokozóját a dajka nénik engedélyével és megbízásából. Ha gyermekeinknek jó sora van, akkor a szülő is jobban érzi magát, ezért is fontosak az ezirányú fejlesztések. Nekik, politikusoknak ezen igények támogatása feladatuk. Persze tudja, hogy vannak más irányú tervek is a településen, főleg az utak javítása terén, ezen is dolgoznak.

A bejárás során a megújult helyiségekbe is betekinthettek a vendégek

Forrás: Marján László

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei közgyűlés elnöke szintén nosztalgikusan gondolt óvodás éveire, s abba gondolt bele, hogy az ide járó gyerekek már 2040-ben nagykorúként kapcsolódhatnak a közösségük építésébe. Kiemelte az óvodapedagógusok hozzáállásnak fontosságát, hogy milyen készségeket hoznak felszínre a gyermekekből. Csendes Levente ünnepélynyitó szavalata kapcsán, elismerően szólt, hogy mily’ csodásan tud ő és tudnak kortársai is verseket megtanulni és előadni.

A vármegyében több mint 12 milliárd forint értékű óvodai és bölcsődei fejlesztést hajtottak végre az elmúlt évekbe - zárta szavait a közgyűlési elnök.

Előtte azonban előző napi találkozásukat idézte fel a polgármesterrel, ahol Navracsics Tibor elmondta nekik: ő az egyetlen miniszter, aki meg is kereste a pénzét, amit elkölt utalva ezzel az uniós források lehívására. Míg – tette hozzá Pajna Zoltán –Maczik Erika pedig az a városvezető, aki megtervezte, hogy mit lehet az önkormányzatoknak a fejlesztési forrásaikhoz hozzárendelni

A gyerekek is ünnepeltek

Mészárosné Sárközi Erika, a Napfény Óvoda és Bölcsőde főigazgatója vetített képes előadásában ecsetelte a fejlesztés folyamatát. Időszerűvé vált már ez a költséghatékonyság, az esztétikum és az ésszerű kihasználtság jegyében. Az óvoda belső tere olyan új, ma már nélkülözhetetlen helyiségekkel gazdagodott a korábban említettek mellett, mint a fejlesztő, a logopédiai vagy orvosi szoba és elkülönítő helyiség. Új csoportszobai szőnyegek, öltözőszekrények, megújult vizesblokkok is szolgálják a gyerkőcök komfortját.

Az ünnepélyen az óvodás gyermekek műsora kapta a legnagyobb tapsot, ami nem is csoda, hiszen a páréves csöppségek még akkor is feltaláltak magukat, amikor a zenei alapot szolgáltató technika megviccelte őket, ők magabiztosan folytatták műsorukat zenei kíséret nélkül is.

Zárásként a kivitelező NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft. képviselői a helyszínbejáráskor kiemelték a zökkenőmentes együttműködést az önkormányzattal és az óvodavezetéssel egyaránt.