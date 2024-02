A szóban forgó öt csomópont műszaki tartalmát részletesen ismertette a polgármesteri kabinetiroda. Leírták, hogy a kormány a múlt évben meghozott határozatával döntött a projektekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, továbbá az Építési és Közlekedési Minisztérium részére elrendelte a szükséges területbiztosítási feladatok elvégzését, a projektek megvalósítását. A kabinetiroda az ebben az évben megkezdődő csomóponti beavatkozásokról tájékoztatta a Cívishírt.

Nemrég épületet bontottak el Debrecenben, az Árpád téren a Rakovszky Dániel utca – Ótemető utcai csomópontbővítést előkészítve

Forrás: Napló-archív

Az öt csomópont

A 4-es főút Rakovszky utca – Ótemető utcai csomópontjának kapacitásbővítő fejlesztése kapcsán az érintett ingatlanokat a város már kisajátította, az épületeket egy kivételével már elbontotta. A beruházásban a Rakovszky utca – Ótemető utcai csomópontban 60 méter hosszan kiépítenek egy jobbra kanyarodó sávot, továbbá az Árpád téri (Kassai úti) csomópontban jobbra kanyarodó sávokat létesítenek összesen 77 méter hosszúságban az út tartozékaival és végleges forgalomtechnikai kialakítással, a jelzőlámpás forgalomirányítás összehangolásával. Az önálló jobbra kanyarodó sávok helyigénye miatt a troli felsővezeték-hálózatának tartóoszlopait a teljes szakaszon át kell helyezni. A kabinetiroda arról is tájékoztatta a Cívishírt, hogy áthelyezik a meglévő gyalogátkelőhelyeket, továbbá várhatóan 430 köbméter hidraulikus és 950 köbméter bitumenes kötőanyagú pályaszerkezetet építenek be. A közbeszerzést követő szerződéskötés 2024. II. negyedévben várható, a kivitelezésre 16 hónapja lesz a közbeszerzés nyertesének.

A 48-as főút Vámospércsi úti szakasza kapacitásbővítő fejlesztésének I. ütemére a szerződéskötés ez év III. negyedévében történhet meg, és 18 hónap alatt kell befejezni a munkálatokat. Itt a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópontot komplex módon fejlesztik. A Faraktár utca – Budai Nagy Antal utca – Vámospércsi út – Hétvezér utca csomópontjában minden irányból külön jobbra kanyarodó forgalmi sávot és az ezekhez kapcsolódó közműveket építik ki. A csomópontban átépítik a forgalomirányító fényjelző készülékeket, a Faraktár – Szenczi Molnár Albert és Kolónia utca csomópontjában pedig új villanyrendőrt telepítenek, és persze összehangolják a két csomópont forgalmának irányítását is.

Megnő az áteresztőképesség a Budai Nagy Antal utca – Hétvezér utca – Vámospércsi út – Faraktár utca csomópontjában is

Forrás: Napló-archív

Az Erzsébet utca – Szoboszlói út – Külső vásártér csomópontfejlesztés nem jár idegen területek igénybevételével. A kivitelezéskor egy pluszsávot kap a 4-es főúton (Szoboszlói út) a jelzőlámpás csomópont előtti, 200 méter hosszú szakaszon, továbbá 60 méterrel meghosszabbítják az általános iskola előtti besorolósávot. Újabb kanyarodósávot építenek a Külső vásártér irányába az Arany János utcát megelőző, 100 méteres szakaszon, valamint az Arany János utca és Széchenyi utca közötti 130 méteren. Ez utóbbi közműépítéssel is jár, továbbá bővítik a meglévő jelzőlámparendszert. A kivitelező kiválasztása után vele a szerződést 2024 II. negyedévében kötik meg, és itt is 18 hónap lesz a munkálatokra. A kabinetirodától kapott válasz szerint ez a fejlesztés sem igényel idegen területeket.

A városnak szintén nem kellett területeket megszerezni a Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca –Szabó Lőrinc utca csomópont átépítéséhez. A kormány a múlt év júliusában hozott határozatával döntött a projekt közbeszerzési eljárásáról, továbbá az Építési és Közlekedési Minisztérium részére elrendelte a projekt megvalósítását. A dinamikusan növekvő forgalom gyorsabb levezetésére a 33-as főút ágain önálló jobbra és balra kanyarodó sávokat, a Csigekert utcán önálló balra kanyarodó sávot, a Szabó Lőrinc utcán önálló dupla balra kanyarodó sávot alakítanak ki. Ugyancsak a beruházás része a 33-as főút 106+360–106+828 kilométerszelvénye közötti szakasz burkolatmegerősítése. A Szabó Lőrinc utcán a Füredi utca kerékpárútjáig hiányzó, mintegy 120 méter hosszú bicikliutat is megépítik a csatlakozással együtt. Továbbá a Szabó Lőrinc utcán lévő ingatlanok jobb megközelíthetősége érdekében 200 méter hosszú szervizutat is megépítenek. Itt is 2024 II. negyedévében köthetnek szerződést a kivitelezővel, a beruházásra 16 hónap lesz.

Elkezdődött a 354-es és a 33-as főúti összekötés I. ütemének (354-es főút – Vezér utca közötti szakasz) megvalósításához szükséges beépítetlen területek megszerzése. A 354-es főút és a Debrecen város kezelésében lévő Vezér utca közötti új, 2x1 sávos, mintegy 1,5 kilométer hosszú külterületi út épül, amelynek részeként a 354-es 2+700 kilométerszelvényének környezetében egy új, külön szintű csomópontot építenek. Az épülő út csatlakozik a 354-es, Debrecent északról elkerülő főúthoz, ott a keresztezésére hidat építenek. A 354-esről érkezőknek csomóponti ágakat alakítanak ki, amellyel külön szintű átvezetésen keresztül lehet majd megközelíteni az új útszakaszt. Ennek a közbeszerzésnek a nyertesével a szerződést a II. negyedévben szeretnék megkötni, majd a kivitelezésre 20 hónap lesz. A területen a Debreceni Vízmű Zrt. saját hatáskörben építi meg a vízellátási és csatornahálózatot.