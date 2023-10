A Füredi út–Csigekert utca–Szabó Lőrinc utca átépítését a kormány 2022-ben átmenetileg leállította, de feltétlenül szükséges a Liget lakópark kiközlekedéséhez a város fő „ütőerére”, ezért nagy kapacitásra átalakítása várhatóan 2024 második negyedévében megkezdődhet. Minden irányból sávbővítés lesz is és a Szabó Lőrinc utcán szervizút is épül. Ez a csomópont fontos eleme a kelet-nyugati útvonalnak, ahogyan az Árpád tér is, ahol a Rakovszky és Ótemető utcákkal kapcsolódva szintén fontos beavatkozás lesz.