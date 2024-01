Január 2-án még érezhető, hogy sokan nem kezdték meg a 2024-es évet, legalábbis többen vannak otthon szabadságon, mint az irodákban, üzemekben – ahol már minden bizonnyal gőzerővel folyik a munka. Kedden reggel alig lehetett találkozni járókelőkkel Debrecen belvárosában, de késő délelőtt egyre többen várakoztak a megállókban, a gyógyszertárak előtt is gyülekeztek a vevők. Azonban több pékség, bolt zárva maradt a városban. A Csapó utcai bevásárlóközpontot sem megpakolt szatyrokkal hagyták el a vásárlók, inkább csak egy-egy kisebb tasakot lóbáltak a kezükben.

Utcabál és éjféli koccintás

Barta Csaba és fia, Barta Norbert komótosan sétáltak a Csapó utcán, lehetett látni rajtuk, nem sietnek sehova, amikor arról érdeklődtünk, hogyan telt a szilveszterük, és mit fogadtak meg újévkor. Barta Csaba megosztotta a Haonnal, Hajdúszoboszlón vett részt a szilveszteri utcabálon, majd miután meghallgatták a Sipos F. Tamás koncertet, megnézték a csergetést, utána hazaindultak Debrecenbe, éjfélkor pezsgőztek, jókat ettek és beszélgettek. – Minden évben ünneplünk december 31-én, ugyanis úgy tartom, méltóképpen le kell zárni egy évet, hogy utána tiszta lappal indulhasson a következő. Minden egyes esztendő egy külön epizód az életünkben, az év utolsó napján magunk mögé kell néznünk, átrágni magunkban, melyek voltak a jó cselekedeteink, esetleg mit rontottunk el, mit szeretnénk elérni az elkövetkezendő időszakban. Jómagam is egyfajta összegzést készítek a fejemben, letisztázok magamban mindent, és akkor nem marad elvarratlan száll – fogalmazott.

Hozzátette, soha nem szokott fogadalmat tenni, mert az a tapasztalata, hogy az emberek általában nem tartják be, és egyébként ő is hajlamos rá, hogy megszegje az önmagának tett ígéretét. – Ha valamit el akarunk érni, meg akarunk tenni, ahhoz nem kellenek eskük, hiszen minden elhatározás és akarat kérdése – emelte ki.

Fontos számára a barátok támogatása

Barta Norbertnek december elején volt egy komolyabb műtéte, ezért a szilvesztert otthon töltötte, nem volt „ereszd el a hajamat” buli, azonban így is remekül érezte magát. – Nálunk bevált szokás a barátokkal, családtagokkal, hogy 31-e előtt tartunk egy kis összeröffenést, ez most is így történt. Ünnepeltünk egy nagyot a háznál, aztán másnap mindenki ott köszöntötte az újévet, ahol a legjobbnak vélte, én az otthonomban voltam – mondta.

Kiemelte, fogadalmat nem szokott tenni, nem hisz benne, a tettekben viszont sokkal inkább, és örül annak, hogy olyan szerettei vannak, akikre bármikor számíthat.

– Azt tartom fontosnak, hogy a jelenlegi baráti, emberi kapcsolataim megmaradjanak, ne szakadjon meg egyik sem; ennek érdekében mindenkinek tennie kell. A mögöttem álló egy évben szereztem új barátokat, akiknek nagyon hálás vagyok. Sokat segítettek nekem a nehéz időszakokban, folyamatosan hívtak telefonon, hogy vagyok, miben segíthetnek. Sőt, még azt is felajánlották, hogy anyagilag támogatnak, ha szükségem van rá, de a tudomásukra adtam, nekem az a legnagyobb ajándék, hogy segítőkészek és mellettem vannak. Tudom, hogy számíthatok rájuk, és ez nekem pont elég – hangsúlyozta.

Barta Csaba és fia, Barta Norbert

Búcsút int a cigarettának

A megkérdezettek közt többen voltak, akik arra tettek ígéretet, hogy leteszik a cigit, valamint a jövőben több időt fordítanak a kedvenc időtöltésükre. Akadtak olyanok is, akik a szenvedélyükre kevesebb időt szeretnének szánni – ami első hallásra furcsán hangzik. Egy hatvan év körüli asszony idén kevesebbet szeretne olvasni, mert azt látja, sok idejét elveszi ez a hobbija, sokszor fél napokat tölt olvasással, mert ha kezébe kerül egy jó könyv, akkor nem tudja letenni. Elárulta, Szabó Magda és Lőrincz László alkotásai állnak a legközelebb a szívéhez.

Vágner Mihályné nyugdíjasként otthon töltötte a szilvesztert, nemcsak az éjfélt várta meg, hanem egészen 2 óráig fent volt, mert sorra kapta az újévi jókívánságokat.

– A gyerekeim, unokáim mind oda voltak valahol szórakozni, és ez így is van jól. Nagyon meghatódtam, amikor éjfél után a fiaimtól, és az unokáimtól egymás után kaptam az üzeneteket, ha álmos lettem volna, akkor is felébredek, hogy válaszoljak mindannyiuknak – mondta. Majd visszagondolt a több évtizedekkel ezelőtti szilveszterekre, amikor a debreceni Tiszti Klubban köszöntötte férje oldalán az újévet.

Azok voltak a szép időt, ott mindig hatalmas bulikat szerveztek

– osztotta meg.

Egy malac is összetört

Horváth Ivett kedvesével, Andréval töltötte 2023 utolsó vasárnapját; másfél éve vannak együtt, és most először köszöntötték az év első napját együtt Magyarországon. – Nagyon jól éreztük magunkat a barátokkal, jó kis buli volt, de már nem bírjuk reggel hatig, olyan két óra lehetett, amikor úgy döntöttünk, kibuliztuk magunkat – fogalmazott Ivett.

Éjfél után barátaival közösen összetörtek egy grillázsmalacot, hogy legyen szerencséjük 2024-ben.

Zelenák Szabolcs heteken keresztül krumplilángost árult a debreceni adventi vásárban, és úgy alakult, a szilvesztert is ott töltötte a főtéren, amit egyáltalán nem bánt meg. Kedden reggel már csak az volt hátra, hogy a standot szétbontsák és elköszönjenek egy időre a helytől. – Igaz, színpadi programok most nem voltak az év végén a Kossuth téren, de ettől függetlenül sokan megfordultak 31-én a belvárosban. Nagyon jó volt a hangulat, nincs okunk panaszra – taglalta Szabolcs, aki egyébként soha nem szokott megfogadni semmit.

Úgy véli, nem az a lényeg, hogy mikor fogadunk meg dolgokat, hiszen nem a dátumtól fog valami teljesülni. Ha valamit igazán akarunk, akkor azt az év minden egyes napján ugyanúgy fogjuk akarni, mint az év végén.