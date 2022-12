Országszerte szerdától vásárolhatók meg a szilveszteri látványosságoknak szánt eszközök. Vásárláskor a testi épség megőrzésén kívül azért is fontos figyelni arra, hogy milyen terméket veszünk (valamint, hogy honnan jutunk hozzá), mert a hatóságok igen komolyan büntetnek, ha valakit szabálytalan eszközzel kapnak el. Hivatalos engedéllyel rendelkező árust keressünk fel, tehát semmiképpen ne olyantól érdeklődjünk, aki csomagtartóból árulja a pirotechnikai eszközöket.

A 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában

Forrás: Illusztráció, MW-archív

A rendőrség összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban. Mint írják, tűzijátékozni lehet, de csak az 1., 2. és 3. osztályba sorolt termékeket lehet használni.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, de a 3. osztályba sorolt termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók. A 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában. A 3. osztályba sorolt tűzijátékok december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között használhatók, ehhez engedély nem kell. A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilvesztert követően öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, amit ő köteles térítésmentesen visszavenni. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket 14, a 2. osztályba tartozó termékeket 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a 3. osztályba tartozókat csak nagykorúak vehetik meg.

A rendőrség felhívása szerint pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól érdemes vásárolni. Kiemelték: a legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

Felelősséggel fogyasszunk alkoholt!

Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa a Haon érdeklődésére elmondta: az Országos Mentőszolgálat megerősített szolgálattal készül a szilveszterre, mivel ilyenkor a segélyhívások, a mentési feladatok száma – különösen a nagyvárosokban – jelentősen megnő. Mint kiemelte, a szilveszterrel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a hidegben ne hagyják magukra az ittasság miatt, vagy egyéb okból magatehetetlen állapotba kerülő, esetleg az utcán fekvő embereket, hiszen a szervezet akár 10–20 perc alatt is veszélyesen lehűlhet.

– A közhiedelemmel ellentétben ilyenkor nagy mennyiségű alkoholos italt fogyasztani különösen veszélyes, mivel az nem ellensúlyozza az alacsony hőmérséklet okozta veszélyeket, sőt, akár megbéníthatja a szervezet hőszabályozását, ami még gyorsabb kihűléshez vezethet – mutatott rá.

Ménes Dávid figyelmeztetett: egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat

Forrás: Eszter Kocsis-archív

Kiemelte továbbá: a mentőhívás (112-es segélyhívószám) során kiválóan képzett mentésirányítóink vonalban maradnak a bejelentővel, akit tanáccsal tudnak ellátni a mentők megérkezéséig. Vérző sérülés esetén viseljünk gumikesztyűt, annak elérhetetlensége esetén húzzunk a kezünkre egy tiszta nylonzacskót, és a bajbajutott személy fektessük le, majd a sérült testrészt steril kötszerrel kötözzük be.

– Tűzijátékot kizárólag felnőtt személy jelenlétében használjuk. Gyermekek elől elzárva tartsuk, s ne helyezzük más tűzveszélyes eszköz mellé. Ne tároljuk tetőtérben, alagsorban vagy pincében, beltérben, kézben tartva soha ne működtessük. A hibás vagy sérült terméket ne használjuk fel és kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, használati utasítással ellátva vásároljunk! – hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, szilveszterkor a pirotechnikai eszközök is sok balesetet okoznak (tavaly 18 ilyen esethez riasztották a mentőket), a legnagyobb veszélyt a házilag barkácsolt, illetve az illegálisan beszerzett, nagy hatóerejű petárdák és egyéb eszközök jelentik, ezek használatától mindenki tartózkodjék.

– Hiába tilos továbbra is petárdát birtokolni és felhasználni, Magyarországon is minden évben történnek petárdabalesetek. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat. Ilyenkor a végtagok súlyos roncsolódása, csonkolódása mellett előfordulhat a hallás károsodása is. Gondoljunk a környezetünkre és ne feledkezzünk meg háziállatainkról sem, hiszen egy petárda robbanásakor egy életre kiható traumát okozhat kedvencüknek – hangsúlyozta Ménes Dávid.

NE