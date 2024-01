Újévi istentiszteletet tartottak az év első napján, hétfőn délelőtt a Debreceni Református Nagytemplomban. A templom sorai megteltek, a gyülekezet tagjai Csorba Gergő gyülekezeti kántor orgonajátékát hallgatva várták a dicsőítő szavakat.

Miután Oláh István elnök-lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, Pál apostol szavait idézve arra kérte a megjelenteket, vessék le a régi, csalárdságok miatt megromlott emberi énjüket, és újuljanak meg lelkükben és elméjükben.

Köszönetet mondott, amiért azzal a tudattal kezdődhet az új esztendő, hogy Isten ebben az évben is az emberrel marad, és áldottá akarja tenni számára a mindennapokat, hiszen a világnak szüksége van mindarra a jóra, amit Krisztusban hozott el az emberiség számára.

Felidézte János evangéliumának azon részét, melyben Jézus a samáriai asszonnyal találkozik Jákob forrásánál.

Egy szimbolikus történet a belső szomjúságról

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke rámutatott, Krisztus hosszú beszélgetése a kisiklott életű nővel bevisz a hit kulisszái mögé. Mint mondta, a találkozás rejtett gondolatai, mély rétegű üzenetei két síkon zajlanak: megjelenik a földhözragadt, emberi sík, mely a szomjúságról, a Jákob kútjából való vízmerítésről, vallási és etnikai ellentétekről szól, de ugyanígy egy elvonatkoztatott, isteni szint is megcsendül: van élő víz, ami örök életre buzgó forrás.

A püspök emlékeztetett, Jézusnak több határt is át kellett lépnie ahhoz, hogy megmutassa: van az istentiszteletnek egy új módja is. Egyrészt ellenséges földre lép a samáriai útja során, valamint szóba áll egy megvetett, erkölcstelen asszonnyal is.

Jézus célja, hogy a megcsontosodott hagyományt felváltsa egy másfajta, egy dinamikus lelkiség. A samáriai asszonynak azért kellett találkoznia élete messiásával, hogy a megmerevedett vallásosságot leváltsa az erőteljes hit

