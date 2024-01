2023 augusztusa óta nincs termelés a mintegy 40 dolgozót foglalkoztató pocsaji cipőgyárban, és a Cívishír egyik olvasójának szerkesztőségünkbe eljuttatott információja szerint 80 millió forintért árusítják is a könnyűipari üzemnek helyet adó épületet.

Árusítjuk, árusítjuk, de nem feltétlenül akarjuk eladni az ingatlant. Van még egy reményünk, és ha az bejön, akkor márciusban újraindíthatjuk a termelést

– válaszolta a Cívishír kérdésére Pál Zsolt, a cipőgyár tulajdonosa, akitől a portál azt is megtudta, hogy a dolgozóik augusztustól munkanélküli ellátásban részesülnek. – Mi gyermekcipőket készítettünk német piacra, és a felvevőország gazdasági visszaesését a cipőpiac is megérezte, a nyugat-európai országban jóval kevesebb lábbelit vásárolnak az emberek. Az anyacégünknek több közép-európai országban vannak beszállítói, és mindegyikkel felmondta a kapcsolatot az elmúlt hónapokban, így velünk is.

Reményt adhat az – és épp emiatt nem feltétlenül akarjuk eladni az üzemépületet –, hogy a cipőpiac erősen szezonális, és a tulajdonos új termékekkel és új piaci orientációval igyekszik előállni

– mondta Pál Zsolt, aki elmondta azt is, hogy a pocsaji üzem augusztusi bezárását követően volt néhány alkalom, hogy talán újraindíthatják a cipőgyártást, viszont a munkáért csak olyan alacsony munkabért tudtak volna fizetni, amit nem vállaltak.