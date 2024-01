Ha nem is a túl távoli jövőben, de már mindenképpen belátható időn belül van esély arra, hogy Hajdú-Bihar – az egyházi épületeket nem számítva – legkorosabb középülete megújuljon. Az egykori Hajdúkerület székházáról, a mai Hajdúsági Múzeum patinás épületéről van szó. Távolról a vastag falaival erőt, ugyanakkor a díszítésmentes, egyszerű vonalvezetésével a puritánságot tükröző épületet közelebbről szemlélve bizony látszik, ráférne egy mindenre kiterjedő felújítás – nemcsak a festés, hanem a vakolat is hiányzik nem egy helyen. Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere a Cívishírnek elmondta, hogy

2026-2027-re le kell tenniük az asztalra egy olyan tervet, amely tartalmazza a felújítás pontos menetrendjét, de még azt is, hogy a későbbiekben mire használják majd az épületet, és annak működése miként lesz fenntartható.

A felújítás teljes költségét most 4-5 milliárd forintra saccolta. A polgármester bizakodó, egyeztetett Tiba István országgyűlési képviselővel, aki még ebben a parlamenti ciklusban szeretné előteremteni a pénzt. Erre megvan minden esély, hiszen történelmi emlékhelyről van szó, tervek és jó elképzelés kell hozzá.

Most már van hová pakolni

Nézzük azonban részleteiben, hogy milyen épületről is van szó, illetve a hajdúböszörményi önkormányzat mi mindent „lát bele” az 1770-es években épített, majd a harmadik bővítését az 1860-as esztendőkben befejezett épületbe. A Cívishír olvasóit a téma legilletékesebbje, Kiss Attila polgármester kalauzolja végig a folyamaton. – Az épületen jelenleg a Hajdúsági Múzeum és a járásbíróság osztozik. A Debreceni Törvényszék a közelmúltban jelentette be, hogy a magánvállalkozó tulajdonosától megvásárolták a Hajdúböszörmény főterén lévő egyetlen félkész állapotban lévő épületet, azt befejezik, és oda költözik a Hajdúböszörményi Járásbíróság. Ezzel a Hajdúkerület épületének teljes használata visszakerül a városhoz, így az új tulajdonosnak lesz egy gyönyörű, főtérre néző része, amely tartalmazza többek között az ingatlan egykori dísztermét is.

A dísztermet falakkal négy helyiségre osztották, de ettől függetlenül megvan a 150-200 éves freskó a mennyezeten. A válaszfalakat lebontva vissza lehet állítani a dísztermet.

A tulajdonilag visszakerült épületrészt felhasználva a város tud azon gondolkodni, hogy miként kezdjék el a jelenleg teljesen kihasznált múzeum épületén a pincétől a tetőig terjedő felújítást. Az épület közgyűjtemény és történelmi emlékhely is egyben, és a nemzeti értékvédelemről szóló jogszabály szerint a múzeum épületéből tilos kivinni például festményeket. A 60 éves művésztelepünk több száz képéről beszélek. A képek mozgatását most már házon belül meg lehet oldani, részenként fel lehet újítani az épületet. Amikorra elkészül a járásbíróság új épülete, akkorra nekünk a felújításról és a funkcionalitásáról mindenre kiterjedő tervekkel kell rendelkeznünk. Szeretnék, ha a főtér felé tekintő földszinti részen patinás, exkluzív, városi vendéglátó egységet tudnának kialakítani, aminek bérbeadásából bevétele származna az önkormányzatnak. Az emeleten lévő díszteremből például lehetne konferenciaterem. Már most látszik, hogy a fenntartása költséges lesz, viszont az épületfelújításnak tartalmaznia kell az energetikai korszerűsítést is.

A Hajdúkerület valamikori székháza Hajdú-Bihar egyik legnagyobb kulturális centruma lesz majd. Ennek a hosszú távú működtetését lehetővé tevő tervét is ki kell dolgoznunk

– részletezte Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere