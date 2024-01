Tovább folytatódik a hideg idő Debrecenben is, és az előrejelzések szerint az elkövetkező néhány napban nem is várható még felmelegedés, mindössze néhány fokkal kúszik majd fagypont fölé a hőmérséklet. Bár havazás továbbra sem lesz, csütörtökre vastag zúzmara borította be a tájat, amely miatt még téliesebbé vált a január.

Fotósunk éppen ezért fényképezőt ragadott, és csodás fotókon örökítette meg a fehér ruhába öltözött természetet.