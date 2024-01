A közelmúltban a Debrecenben Hallottam nevű zárt cívisvárosi Facebook-csoport egyik követője megosztotta a tagokkal, hogy az adventi időszakban unokájával vásárolni volt a Csapó utcai bevásárlóközpontban, és felháborodva tapasztalta, hogy száz forintot kell fizetnie a WC használatáért. – Az unokámnak vécéznie kellett, és amikor az ajtóhoz értünk, kiderült, hogy pénzbe kerül a mosdó használata. Bevallom, kiakadtam. Szerintetek nem pofátlanság? A bevásárlóközpontban üzemelő éttermeknek nem kötelességük az ingyenes illemhely biztosítása? – kérte ki a csoporttagok véleményét.

Érvek és ellenérvek

A bejegyzéshez több száz hozzászólás érkezett. Többen sérelmezik, hogy fizetni kell a mosdó használatáért a vásárlóknak, illetve azoknak is, akik meleg ételért térnek be a komplexumba. – Szerintem is felháborító, mert tudnia kellene fenntartani két illemhelyet az üzletek bérleti díjából, ahogy korábban is tudta. Ez egyszerű pénzlenyúlás – írta az egyik kommentelő.

Míg mások egyetértenek azzal, hogy pénzt kérnek, mondván, így van rendjén. – Ha ingyen lenne, az lenne a baj, hogy mindenki oda jár. Ha csak egy darab lenne, akkor az lenne a baj, hogy kevés van. Lehet ott kártyával is fizetni, és amióta felújították, elég kulturált mosdó. Továbbá, aki nem képes ezért fizetni, az vagy máshova megy, vagy visszatartja, vagy elköltözik – osztotta meg a véleményét az egyik csoporttag.

Kinek a döntésén múlik?

A nagy érdeklődésre tekintettel a Haon utánajárt, kinek van igaza, ugyanis olyan véleményeket is lehet olvasni a bejegyzés alatt, hogy azok a komplexumok, ahol éttermek is üzemelnek, kötelesek ingyenessé tenni a WC-használatot. Nemes Imre debreceni ügyvéd kérdésünkre tájékoztatott: a magyarországi bevásárlóközpontokra nézve a mosdóhasználat ingyenessé tételére nincs előírás.

– Jogszabályaink, mint például az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet, illetve a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM-rendelet részletezi az illemhelyek biztosításával kapcsolatos általános követelményeket és szabályokat, de ezek a rendelkezések nem térnek ki kifejezetten a díjfizetés tilalmára. Az illemhelyek használati díjának kérdése így elsősorban az adott bevásárlóközpont üzemeltetőjének döntésén múlik – hangsúlyozta.

Nemes Imre ügyvéd

Forrás: Nemes Imre-archív

Van-e bármilyen előírás?

Az ügyvéd kiemelte, a jogszabályok nem tartalmaznak kifejezett előírást arra sem, hogy a vendéglátóhelyeknek, éttermeknek ingyenesen kell biztosítani a WC-használatot a vendégek számára.

– Az éttermekben az illemhely létesítésére irányadó még az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK, az élelmiszer-higiéniáról szóló rendelete, mely rögzíti, hogy kellő számú vízöblítéses illemhelyet kell biztosítani, amelyek jól üzemelő vízelvezető berendezéshez csatlakoznak. Ennél konkrétabban rendezi a kérdést a már említett, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet, melynek 99. §-a meghatározza a biztosítandó illemhelyek számát a létesítmény egyidejű használóinak tervezett (becsült) lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján.

Eszerint 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni, akként, hogy 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke; 200-1000 fő összlétszám esetén 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőséget is, valamint gondoskodni kell arról is, hogy a mosdó akadálymentesen, kerekesszékkel élők számára is megközelíthető legyen

– részletezte.

Továbbá aláhúzta, törvényi előírás hiányában alapvetően a bevásárlóközpontot üzemeltető gazdasági társaság dönthet az illemhelyek ingyenességéről, de a költségek fedezése más szereplők bevonásával is megoldható. – Az egyik lehetőség, hogy a bevásárlóközpontban található üzletek és éttermek üzemeltetői hozzájárulnak az illemhelyek fenntartásának költségeihez, hiszen nekik is érdekükben áll a pozitív vásárlói, illetve vendégélmény elősegítése. Emellett felmerülhet, hogy a bevásárlóközpont üzemeltetője dönt úgy: a WC-használat ingyenességét saját költségvetéséből finanszírozza, ezzel is vonzóbbá téve az üzletközpontot a látogatók számára – jegyezte meg az ügyvéd.